Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Wika Salim di Mobil, Menggemaskan dengan Bandeau Pink

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |06:06 WIB
Potret Cantik Wika Salim di Mobil, Menggemaskan dengan Bandeau Pink
Potret Manis Wika Salim di Mobil. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENAMPILAN pedangdut Wika Salim memang tidak pernah lepas dari sorotan publik. Selain cantik, dia selalu memamerkan keseksian di setiap penampilannya.

Terbaru, Wika mengunggah foto terbarunya saat di dalam mobil. Dia tampil gemas memakai bandeau pink. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @wikasalim.

Tampil seksi
Wika Salim
Potret seksi Wika Salim saat pose di dalam mobil. Dia memakai bandeau pink dipadukan dengan ripped pants corak nuansa pink. Ia pose sambil melipat tangan menutupi area dadanya.

"Sweet pink," kata @gun_***

Pose centil
Wika Salim
Pada foto selanjutnya Wika terlihat pose centil sambil tersenyum dan menjulurkan lidah. Wajahnya terlu=uhat begitu cantik dan menggemaskan.

"Kakak cantik banget," komentar @rossid***

Pamer tubuh mulus
Wika Salim
Mengenakan bandeau, tubuh putih dan mulus Wika begitu terlihat di foto ini. Dia foto sambil tersenyum dan membuka mulutnya. Foto candid aja cantik yah?

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/612/3130462/5_potret_wika_salim_pasca_oplas_di_korea_disebut_jadi_mirip_idol_kpop-0JFk_large.jpg
5 Potret Wika Salim Pasca Oplas di Korea, Disebut Jadi Mirip Idol KPop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/612/3052962/wika_salim-fRla_large.jpg
Wika Salim Pakai Baju Ketat Berfoto Bareng Ahmad Dhani dan Mulan, Netizen Ingatkan Bahaya Foto Bertiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/612/3045804/wika_salim-9MYy_large.jpg
Gaya Wika Salim dengan Outfit Shimmer, Pesonanya Cantik Natural
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/612/3026797/wika_salim-UeDw_large.jpg
Potret Wika Salim Liburan di Pantai dengan Tanktop Ketat, Seksi Menyala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/612/3007252/potret-cantik-wika-salim-hadiri-nikahan-rizky-mahalini-gandeng-mesra-max-adam-fvAe8OhoQd.jpg
Potret Cantik Wika Salim Hadiri Nikahan Rizky-Mahalini, Gandeng Mesra Max Adam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/612/3003227/potret-wika-salim-dengan-dress-pink-tampil-feminin-dan-manis-btKnyfuqvj.jpg
Potret Wika Salim dengan Dress Pink, Tampil Feminin dan Manis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement