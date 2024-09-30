Potret Cantik Wika Salim di Mobil, Menggemaskan dengan Bandeau Pink

PENAMPILAN pedangdut Wika Salim memang tidak pernah lepas dari sorotan publik. Selain cantik, dia selalu memamerkan keseksian di setiap penampilannya.

Terbaru, Wika mengunggah foto terbarunya saat di dalam mobil. Dia tampil gemas memakai bandeau pink. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @wikasalim.

Tampil seksi



Potret seksi Wika Salim saat pose di dalam mobil. Dia memakai bandeau pink dipadukan dengan ripped pants corak nuansa pink. Ia pose sambil melipat tangan menutupi area dadanya.

"Sweet pink," kata @gun_***

Pose centil



Pada foto selanjutnya Wika terlihat pose centil sambil tersenyum dan menjulurkan lidah. Wajahnya terlu=uhat begitu cantik dan menggemaskan.

"Kakak cantik banget," komentar @rossid***

Pamer tubuh mulus



Mengenakan bandeau, tubuh putih dan mulus Wika begitu terlihat di foto ini. Dia foto sambil tersenyum dan membuka mulutnya. Foto candid aja cantik yah?