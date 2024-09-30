Viral Netizen Ini Kepo Cari Kampus Raffi Ahmad di Thailand, Pas Ditelusuri Ternyata Kok Hotel?

PRESENTER kondang Raffi Ahmad baru-baru ini mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari salah satu universitas di Thailand. Kampus tersebut diketahui bernama Universal Institute of Professional Management atau UIPM Thailand.

Namun, belakangan netizen mulai mempertanyakan kredibilitas bahkan wujud dari kampus yang memberi gelar Doktor pada Raffi Ahmad. Hal ini bermula dari postingan akun X, @ibrahimniar.

Dalam postingan tersebut, netizen Indonesia yang menetap di Thailand itu mengaku penasaran dan ingin mencari tahu alamat serta gedung kampus Raffi Ahmad ini.

“Sebagai warga +62 yang tinggal di Bangkok, penasaran sama kampus yang kasih Doctor Honoris Causanya aa @RaffiAhmadLagi. Ini guide line cara menuju kampusnya dari halte bus Ratchatewi. Naik bus biru no 29, turun di halte Grand Miracle Hotel,” tulis netizen itu.

Netizen itu mengungkap kampus UIPM yang memberikan gelar pada suami Nagita Slavina itu beralamat di Vibharadi-Rangsit 64 Yeak 3. Siapa sangka, bangunan yang berada di alamat tersebut justru bikin syok.

Warganet itu mengungkap gedung yang berada tepat di alamat tersebut bukanlah kampus, melainkan sebuah hotel.

“Taraaaa. Sampailah di Vibharadi-Rangsit 64, Yeak 3 yang ternyata hotel. Sampai masuk dan tanya ke resepsionis terkait kebenaran alamat di website UIPM. Ternyata bukan kampus,” tambahnya.

Sementara itu, netizen tersebut sempat mengungkap website dari UIPM Thailand. Dijelaskan bahwa gedung untuk UIPM tersebut memiliki tiga lokasi di berbagai negara yakni di Thailand, Rusia, Amerika Serikat hingga Indonesia yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat.

Sebagai informasi, Universal Institute of Professional Management atau UIPM merupakan sebuah perguruan tinggi asing dan menerapkan pembelajaran secara daring. Dari informasi yang beredar di laman Universal Intitute of Professional Management, kampus online tersebut memiliki alamat Thailand, Rusia, Amerika Serikat hingga Indonesia.

Sementara itu, seorang netizen lainnya pemilik akun X, @vincentstefs, turut membuat penulusuran untuk kampus yang memberi gelar Doktor pada Raffi Ahmad ini. Berdomisili di Bekasi, Jawa Barat, netizen itu turut menelusuri lokasi yang tertera untuk kampus tersebut.

“Oke sebagai warga Bekasi yang rumahnya dekat dengan kampus yg kasih Doctor Honoris Causa ke RA, tentu penasaran juga,” tulisnya.