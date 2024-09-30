Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kasus Langka, Wanita Ini Lahirkan Bayi Kembar dari Dua Rahim

Rizky Bani Yusna , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |20:11 WIB
Kasus Langka, Wanita Ini Lahirkan Bayi Kembar dari Dua Rahim
Kasus Langka, Wanita Ini Lahirkan Bayi Kembar dari Dua Rahim (Foto: SCMP)
A
A
A

Memiliki dua rahim adalah kondisi medis yang sangat langka. Melahirkan dengan sukses dari kedua rahim merupakan peristiwa yang lebih jarang lagi.

Pada September ini, ada seorang wanita di China bernama Li mengalami keajaiban langka tersebut. Ia melahirkan bayi kembar dari masing-masing rahimnya.

Li lahir dengan kondisi yang hanya dialami oleh 0,3 persen wanita di dunia, di mana kedua rahimnya terbentuk sepenuhnya, lengkap dengan ovarium dan saluran telur. Menurut laporan dari China National Radio, hamil di kedua rahim melalui konsepsi alami sangatlah jarang terjadi. 

"Kami hanya mendengar beberapa kasus seperti ini, baik di Tiongkok maupun luar negeri. Lebih jarang lagi, seorang wanita dengan kondisi ini berhasil melahirkan setelah 37 minggu" kata dr Cai Ying, seorang dokter kandungan senior di Rumah Sakit Xi'an No. 4, tempat Li melahirkan seperti dirangkuman dari CSMP, Senin (30/9/2025).

Kehamilan Li dimulai pada Januari sangat dipantau dengan ketat oleh tim medis. Pada awal September, di usia kandungan delapan setengah bulan, Li melahirkan bayi laki-laki dengan berat 3,3 kg dan bayi perempuan dengan berat 2,4 kg melalui operasi caesar.

Keduanya lahir sehat, ibu serta anak-anaknya dipulangkan empat hari setelah persalinan. Kasus Li ini menjadi sorotan di media sosial China, banyak yang menyoroti betapa menantang kondisi ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/612/3152107/gokil_sampul_komik_halaman_depan_superman_terjual_seharga_rp7_miliar-tz1g_large.jpg
Gokil! Sampul Komik Halaman Depan Superman Terjual Seharga Rp7,1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/612/3151943/unik_louis_vuitton_keluarkan_koleksi_tas_terbaru_berbentuk_bajaj-nVpR_large.jpg
Unik! Louis Vuitton Keluarkan Koleksi Tas Terbaru Berbentuk Bajaj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/612/3148421/butuh_pelukan_hangat_cukup_bayar_rp45000_untuk_bisa_mendapatkan_jasa_ini_tertarik-iVuF_large.jpg
Butuh Pelukan Hangat, Cukup Bayar Rp45.000 untuk Bisa Mendapatkan Jasa Ini, Tertarik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/612/3142309/waduh_tulang_leher_pemuda_ini_bengkok_akibat_terlalu_lama_bermain_ponsel-nquL_large.jpg
Waduh! Tulang Leher Pemuda Ini Bengkok Akibat Terlalu Lama Bermain Ponsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/612/3141491/ada_ada_saja_wanita_ini_harus_menghapus_riasan_wajahnya_karena_tak_terdeteksi_alat_pemindai-JuEQ_large.jpg
Ada Ada Saja! Wanita Ini Harus Menghapus Riasan Wajahnya karena Tak Terdeteksi Alat Pemindai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/612/3138087/mukjizat_anak_kecil_ini_terjatuh_dari_18_lantai_masih_sadar_dan_selamat-aSj2_large.jpg
Mukjizat! Anak Kecil Ini Terjatuh dari 18 Lantai, Masih Sadar dan Selamat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement