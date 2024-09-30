Kasus Langka, Wanita Ini Lahirkan Bayi Kembar dari Dua Rahim

Memiliki dua rahim adalah kondisi medis yang sangat langka. Melahirkan dengan sukses dari kedua rahim merupakan peristiwa yang lebih jarang lagi.

Pada September ini, ada seorang wanita di China bernama Li mengalami keajaiban langka tersebut. Ia melahirkan bayi kembar dari masing-masing rahimnya.

Li lahir dengan kondisi yang hanya dialami oleh 0,3 persen wanita di dunia, di mana kedua rahimnya terbentuk sepenuhnya, lengkap dengan ovarium dan saluran telur. Menurut laporan dari China National Radio, hamil di kedua rahim melalui konsepsi alami sangatlah jarang terjadi.

"Kami hanya mendengar beberapa kasus seperti ini, baik di Tiongkok maupun luar negeri. Lebih jarang lagi, seorang wanita dengan kondisi ini berhasil melahirkan setelah 37 minggu" kata dr Cai Ying, seorang dokter kandungan senior di Rumah Sakit Xi'an No. 4, tempat Li melahirkan seperti dirangkuman dari CSMP, Senin (30/9/2025).

Kehamilan Li dimulai pada Januari sangat dipantau dengan ketat oleh tim medis. Pada awal September, di usia kandungan delapan setengah bulan, Li melahirkan bayi laki-laki dengan berat 3,3 kg dan bayi perempuan dengan berat 2,4 kg melalui operasi caesar.

Keduanya lahir sehat, ibu serta anak-anaknya dipulangkan empat hari setelah persalinan. Kasus Li ini menjadi sorotan di media sosial China, banyak yang menyoroti betapa menantang kondisi ini.