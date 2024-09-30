Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Koleksi Komik Tiba-tiba Dibuang, Anak Gugat Ibu Kandung ke Pengadilan

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |18:30 WIB
Koleksi Komik Tiba-tiba Dibuang, Anak Gugat Ibu Kandung ke Pengadilan
Anak Gugat Ibu Kandung ke Pengadilan karena Komik (Foto: Freepik)
A
A
A

SEORANG pria berusia 20 tahun di Kota Chiayi, Taiwan dengan tegas tak mau berdamai dengan sang ibu, setelah sang ibu membuang koleksi manga (buku komik) miliknya tanpa izin.

Sang anak memilih menyelesaikan masalah ini lewat jalur hukum, dengan menggugat ibunya ke pengadilan. Ia tak terima koleksi manga alias komik-komik kesayangannya yakni 32 volume manga Attack on Titan dibuang begitu saja oleh sang ibu, mengutip laporan Oddity Cental, Senin (30/9/2024)

Krologi berawal dari, sang ibu merasa terganggu dengan koleksi manga putranya yang terus bertambah. Ketika dirinya  melihat bahwa beberapa volume buku komik milik anaknya tersebut sudah dalam kondisi lembap, dia memutuskan untuk mendaur ulangnya tanpa memberitahu putranya terlebih dahulu.

Manga Attack on Titan (Foto: Ubuy Indonesia)
Manga Attack on Titan (Foto: Ubuy Indonesia)

Putranya sangat marah ketika mengetahui koleksinya hilang dan langsung melaporkan ibunya ke polisi. Ia juga menggugat ibunya di pengadilan atas tuduhan merusak harta benda pribadi tanpa izin.

Dalam persidangan, pria tersebut berargumen bahwa series komik Attack on Titan adalah manga yang sangat populer, dan beberapa volumenya sudah langka karena tidak lagi dicetak.  Sehingga sangat sulit untuk mendapatkan koleksi lengkapnya kembali.

 

Halaman:
1 2
      
