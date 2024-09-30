Advertisement
HOME WOMEN LIFE

10 Etika Dasar yang Wajib Diajarkan Orang Tua ke Anak

Resi Safitri , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |23:00 WIB
10 Etika Dasar yang Wajib Diajarkan Orang Tua ke Anak
10 Etika Dasar yang Wajib Diajarkan Orang Tua ke Anak (Foto: Jcomp/Freepik)
ETIKA dasar atau basic manner sejatinya harus dimiliki setiap orang, apalagi manusia sejatinya adalah mahluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari.

Maka dari itu, etika dasar harus diajarkan setiap orang tua kepada anak-anaknya. Ya, diajarkan sedari kecil, sehingga anak terbiasa dan bisa tumbuh menjadi pribadi yang well mannered alias beradab. 

Orang tua perlu fokus mengajarkan perilaku baik sejak dini, terutama sebelum anak berusia 9 tahun, sambil memberi contoh yang baik, karena anak-anak belajar dari lingkungan sekitarnya.

Nah, dari ilmu parenting, setidaknya ada 10 etika dasar yang harus diajarkan setiap orang tua kepada anak-anaknya. Dilansir dari Parents, Senin (30/9/2024) yang sudah ditinjau oleh Wayne Fleisig, Ph.D, berikut paparan 10 poinnya.

1. Ajarkan anak mengucapkan tolong: Ajarkan anak Anda untuk menggunakan kata "tolong" saat meminta sesuatu dengan sopan. Beri contoh dengan mengucapkan "tolong" atau please ketika meminta bantuan, seperti, "Tolong rapikan mainan sebelum menonton TV."

2. Ucapkan terima kasih: Ajarkan anak untuk mengucapkan "terima kasih" saat menerima sesuatu, baik barang atau pun bantuan. Beri contoh dengan mengucapkan terima kasih saat mereka merapikan mainan.

 

