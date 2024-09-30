Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Momen Kerjasama Angkut Kasur Pakai Mobil, Netizen: Pakai Tali Silaturahmi

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |07:08 WIB
Viral Momen Kerjasama Angkut Kasur Pakai Mobil, Netizen: Pakai Tali Silaturahmi
Viral Angkut Kasur. (Foto: TikTok)
A
A
A

BARU-BARU ini viral di media sosial pengendara mobil Honda Brio mengangkut kasur spring bed. Kasur tersebut ditaruh di atas mobil.

Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok @cocomelonzz dan diketahui kejadian tersebut berlokasi di Kalimantan Selatan. Hal itu terlihat dari plat 'DA' pada mobil berwarna putih tersebut.

Namun salah satu yang menarik adalah, alih alih kasur diikat menggunakan tali, kasur tersebut dipegang oleh penumpang yang ada di mobil tersebut. Nampak sepanjang jalan orang yang ada di mobil tersebut memegang sisi kiri dan kanan dari kasur agar tidak terjatuh.

Viral Angkut Kasur

"Apa gak pegel?," tulis akun tersebut dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari akun TikTok.

Mobil tersebut nampak berjalan santai. Bahkan supir di mobil itu ikut memegang kasur.

Postingan tersebut makin ngakak karena menggunakan lagu Benadya berjudul Untungnya dengan aransemen yang kocak.

 

Halaman:
1 2
      
