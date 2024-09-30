Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Momen Perayaan Ulang Tahun Rachel Vennya, Elegan dan Memukau

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |06:07 WIB
3 Momen Perayaan Ulang Tahun Rachel Vennya, Elegan dan Memukau
Potret Rachel Vennya Rayakan Ulang Tahun. (Foto: Instagram)
A
A
A

SELEBGRAM Rachel Vennya baru saja mengadakan pesta ulang tahunnya yang ke-29 dengan meriah. Ulang tahun ibu dua anak ini begitu hangat dan turut dihadiri sahabat-sahabat terdekat mantan kekasih Salim Nauderer itu.

Keseruan pesta ulang tahun Rachel diunggah di akun Instagram-nya, @rachelvennya. Nampak Rachel begitu memesona dengan balutan gaun hitam. Gaun tersebut begitu memesona dengan detail bunga putih di bagian bawah.

Kemeriahan ultah Rachel Vennya juga tak luput dari kehadiran para sahabat dan rekan selebritis. Para tamu undangan kompak mengenakan dresscode putih yang elegan.

Penasaran seperti apa potrer keseruan pesta ultah Rachel Vennya yang juga didatangi para selebgram dan artis ternama? Yuk simak potretnya.

Momen Tamu Undangan Kompak Pakai Baju Putih

Rachel Vennya

Pesta ulang tahun Rachel Vennya ini dihadiri para sahabat dekatnya. Rachel mengusung tema bernuansa putih yang lembut dan hangat. Para tamu undangan pun kompak mengenakan pakaian putih yang elegan. Nuansa ini memberikan kesen memukau di pesta ulang tahun Rachel. 

Pesona Rachel dengan Gaun Hitam
Rachel Vennya
Rachel sendiri tampil elegan bak pengantin dengan gaun hitam yang memesona. Gaun tersebut terlihat simple namun tetap memukau dengan detail bunga-bunga putih di bagian bawah. Gaun tersebut membuat Rachel menjadi pusat dan highlight dari pesta ulang tahunnya yang bernuansa putih nan indah.

 

Halaman:
1 2
      
