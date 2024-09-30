Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tips Pilih Shade Lip Stain Sesuai Warna Undertone Kulit

MNC Portal , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |19:16 WIB
Tips Pilih Shade Lip Stain Sesuai Warna Undertone Kulit
Tips Pilih Shade Lip Stain Sesuai Warna Undertone Kulit, (Foto: Soulyu)
A
A
A

Menemukan shade lip stain yang sempurna tidak hanya bergantung pada selera warna, tetapi juga pada undertone kulit. Memilih warna yang sesuai dengan undertone dapat membuat tampilan bibir lebih serasi dan natural.

Aeperti Soulyu Intense Stay Lip Stain, mempermudah kamu dalam memilih warna yang sesuai dengan undertone kulit. Simak tips berikut untuk mengetahui shade Intense Stay Lip Stain yang cocok dengan undertone kulitmu!

1. Cool Undertone

Jika urat nadi di pergelangan tanganmu terlihat berwarna biru atau ungu, kamu kemungkinan memiliki kulit yang cool undertone. Warna lip stain yang cocok untuk kulit dengan cool undertone biasanya adalah warna-warna dengan nuansa biru atau ungu. Cobalah shade seperti Plush, Poised, Exposed.

2. Neutral Undertone

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
