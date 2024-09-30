Tips Pilih Shade Lip Stain Sesuai Warna Undertone Kulit

Menemukan shade lip stain yang sempurna tidak hanya bergantung pada selera warna, tetapi juga pada undertone kulit. Memilih warna yang sesuai dengan undertone dapat membuat tampilan bibir lebih serasi dan natural.

Aeperti Soulyu Intense Stay Lip Stain, mempermudah kamu dalam memilih warna yang sesuai dengan undertone kulit. Simak tips berikut untuk mengetahui shade Intense Stay Lip Stain yang cocok dengan undertone kulitmu!

1. Cool Undertone

Jika urat nadi di pergelangan tanganmu terlihat berwarna biru atau ungu, kamu kemungkinan memiliki kulit yang cool undertone. Warna lip stain yang cocok untuk kulit dengan cool undertone biasanya adalah warna-warna dengan nuansa biru atau ungu. Cobalah shade seperti Plush, Poised, Exposed.

2. Neutral Undertone