Ini Tips Mendapatkan Shade Base Makeup yang Cocok di Kulit, (Foto: Soulyu)

Menemukan shade base makeup yang sempurna adalah kunci untuk mendapatkan tampilan makeup yang flawless dan natural.

Ada tips yang bisa kalian ikuti jika bingung dalam memilih shade base makeup. Yuk ikuti tipsnya di bawah ini!

1. Swatch Semua Shades di Kulit Wajah Kamu

Langkah pertama, pastikan kamu mencoba beberapa shade langsung di kulit wajah, bukan di tangan. Jangan hanya swatch 1 shade tapi semua shades di kulit di wajah. Perhatikan shade mana yang lebih cocok dan masuk dengan warna kulit kalian.

2. Aplikasikan dan Blend Shade yang Kamu Pilih di Separuh Wajah