Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Marak Skincare Overclaim, BPOM Minta Influencer Tak Review Produk Berlebihan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |17:05 WIB
Marak Skincare Overclaim, BPOM Minta Influencer Tak Review Produk Berlebihan
BPOM Minta Review Skincare Dibatasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

BADAN Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) baru-baru ini menegaskan kepada para influencer di Indonesia agar lebih berhati-hati dan tidak berlebihan dalam mereview produk skincare hingga kosmetik. Hal ini menyusul temuan BPOM yang baru-baru ini berhasil mengamankan produk kosmetik impor ilegal senilai lebih dari Rp11,4 miliar. 

Kosmetik impor ilegal tersebut merupakan hasil dari operasi penindakan dan intensifikasi pengawasan di berbagai wilayah di Indonesia selama periode Juni hingga September 2024.

“Influencer mau kita edukasi juga. Sebagai influencer jangan berlebihan, kita berikan perintahkan dan edukasi. Sebenarnya kehadiran influencer bagus, tp jangan juga berlebihan. Berlebihan artinya jangan di luar dari aturan yang ada. Jangan promosikan yang ilegal,” ujar Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Taruna menegaskan, jika mendapati para influencer yang mempromosikan produk skincare atau kosmetik ilegal, pihaknya tak segan akan memanggil dan menindak mereka. “Kalau terpantau promosi ilegal, tentu akan dipanggil BPOM. Sanksinya diberi peringatan,” tegasnya. 

Pasalnya, menurut Taruna, promosi produk skinacare dan kosmetik ilegal dapat memberi sejumlah dampak berbahaya bagi kesehatan masyarakat, khususnya kalangan konsumen. Dalam hal ini, konsumen yang menjadi korban bisa saja melaporkan hal tersebut kepada BPOM maupun pihak kepolisian, sehingga si influencer bisa ditindak tegas. 

“Kalau dia membuat konten promosi tersebut, itu bisa berdampak pada masyarakat. Misalkan dari produk yg mereka influenc ini ternyata bisa memberikan dampak kanker, nah masyarakat bisa melapor ke kita. Influencernya bisa kena,” ungkapnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan menjelaskan temuan kosmetik impor ilegal ini mayoritas datang dari beberapa negara seperti Thailand, China, Malaysia hingga Fillipina. Total ada lebih dari 400 ribu produk kosmetik ilegal yang tak memiliki izin edar dan juga terindikasi adanya kandungan zat berbahaya

“Produk kosmetik impor ilegal berhasil diamankan dalam operasi ini. Yang diamankan berjumlah 415.035 pieces (970 item),” ungkap Zulkifli di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/611/3174057//soulyu-N4of_large.jpg
SOULYU X LEKA Beli Makeup, Ada Hadiah Spesial untuk Top Spender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/611/3172113//soulyu-MdSX_large.jpg
Soulyu Ramaikan International Bazaar di Binus School Serpong: Murid dan Orangtua Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/611/3168398//cukur-k2fz_large.jpg
Skincare yang Cocok Dipakai Usai Bercukur, Pria Wajib Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/330/3167202//wudhu-vBCN_large.jpg
Wudhu Masih Pakai Skincare, Apakah Sah? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/481/3165678//stem_cell-7s3d_large.jpg
Stem Cell Populer, Efektifkah Obati Penyakit Kronis?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/611/3162441//bumil-1DZL_large.jpg
Waspada! Ini Kandungan Skincare yang Tak Boleh Dipakai Ibu Hamil
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement