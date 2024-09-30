Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

415 Ribu Lebih Kosmetik Impor Ilegal Disita BPOM dan Kemendagri, Nilainya Capai Rp11 Miliar!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |14:20 WIB
415 Ribu Lebih Kosmetik Impor Ilegal Disita BPOM dan Kemendagri, Nilainya Capai Rp11 Miliar!
415 Ribu Lebih Kosmetik Impor Ilegal Disita BPOM dan Kemendagri (Foto: MPI/Annastasya)
A
A
A

BADAN Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI bersama Kementerian Perdagangan di bawah kerangka Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu berhasil mengamankan produk kosmetik impor ilegal senilai lebih dari Rp11,4 miliar.

Kosmetik impor ilegal tersebut merupakan hasil dari operasi penindakan dan intensifikasi pengawasan di berbagai wilayah di Indonesia selama periode Juni hingga September 2024.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan menjelaskan temuan kosmetik impor ilegal ini mayoritas datang dari beberapa negara seperti Thailand, China, Malaysia hingga Fillipina. Total ada lebih dari 400 ribu produk kosmetik ilegal yang tak memiliki izin edar dan juga terindikasi adanya kandungan zat berbahaya.

“Produk kosmetik impor ilegal berhasil diamankan dalam operasi ini. Yang diamankan berjumlah 415.035 pieces (970 item),” ungkap Zulkifli pada awak media di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024)

Foto: MPI/Annastasya
Foto: MPI/Annastasya

Lebih lanjut, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengatakan produk ilegal tersebut terdiri dari brand Lameila, Brilliant, Balle Metta, dan lain-lain. BPOM pun akan bertindak dan memusnahkan temuan barang kosmetik ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/611/3069293/kosmetik_impor_ilegal-El0n_large.jpg
3 Merek Kosmetik Impor Ilegal yang Disebut BPOM Tak Punya Izin Edar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/611/2992370/mengenal-5-kandungan-berbahaya-produk-kosmetik-ilegal-yang-banyak-beredar-di-indonesia-R8G5VYEvhF.jpg
Mengenal 5 Kandungan Berbahaya Produk Kosmetik Ilegal yang Banyak Beredar di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/611/2992356/bpom-temukan-day-cream-dan-night-cream-berbahaya-di-731-klinik-kecantikan-ThNRItFNnK.jpg
BPOM Temukan Day Cream dan Night Cream Berbahaya di 731 Klinik Kecantikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/611/2928000/wajib-tahu-ini-daftar-5-kosmetik-ilegal-terbaru-yang-diungkap-bpom-m8RkLC3kVa.jpg
Wajib Tahu, Ini Daftar 5 Kosmetik Ilegal Terbaru yang Diungkap BPOM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/12/08/611/1988641/heboh-kosmetik-oplosan-begini-cara-jitu-menentukan-keaslian-produk-cgLuUDguSd.jpg
Heboh Kosmetik Oplosan, Begini Cara Jitu Menentukan Keaslian Produk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/12/06/611/1987517/mengenal-ciri-ciri-kosmetik-palsu-karya-artis-endorsement-jangan-sampai-ketipu-ya-2CQagiHWZd.jpg
Mengenal Ciri-Ciri Kosmetik Palsu Karya Artis Endorsement, Jangan Sampai Ketipu Ya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement