HOME WOMEN HEALTH

Apakah Mandi Malam Menyebabkan Paru-Paru Basah? Simak Penjelasan Dokter Tirta!

Fatin Wardahni Nazihah , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |03:00 WIB
Apakah Mandi Malam Menyebabkan Paru-Paru Basah? Simak Penjelasan Dokter Tirta!
Apakah mandi malam menyebabkan paru-paru basah? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

APAKAH mandi malam menyebabkan paru-paru basah? pertanyaan ini mungkin banyak ditanyakan oleh masyarakat. Seperti diketahui, mandi malam kerap dikaitkan dengan berbagai mitos kesehatan, salah satunya dapat menyebabkan paru-paru basah.

Banyak orang percaya bahwa kebiasaan mandi malam, terutama dengan air dingin, dapat meningkatkan risiko penyakit ini. Namun, benarkah demikian? Dokter dan Influencer Kesehatan, dr. Tirta membagikan informasi medis terkait ha; tersebut.

Apakah Mandi Malam Menyebabkan Paru-Paru Basah?

Dalam dunia medis, paru-paru basah sebenarnya adalah istilah awam yang digunakan untuk menggambarkan kondisi medis tertentu, seperti pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyakit ini terjadi akibat adanya cairan atau peradangan di paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur.

Melansir dari American Lung Association pada Selasa (1/10/2024), pneumonia bakteri bisa muncul secara tiba-tiba atau berkembang setelah mengalami flu atau pilek akibat virus. Biasanya, pneumonia bakteri hanya menyerang satu bagian dari paru-paru, yang disebut lobus. Jika kondisi ini terjadi, maka disebut pneumonia lobaris.

Paru-paru

Mandi Malam Tidak Menyebabkan Paru-Paru Basah

Menurut dr. Tirta, mandi malam tidak memiliki kaitan langsung dengan paru-paru basah. Paru-paru basah disebabkan oleh infeksi mikroorganisme, bukan karena suhu air atau waktu mandi. Mandi malam, baik dengan air dingin maupun hangat, tidak akan memicu infeksi pada paru-paru.

“Jika mandi malam bisa menyebabkan paru-paru basah, maka para pekerja malam yang sering mandi di jam-jam tersebut pasti akan menderita penyakit paru-paru basah. Namun kenyataannya hal ini tidak terbukti secara medis,” ujar dr. Tirta dalam salah satu pernyataannya.

Penyebab Paru-Paru Basah

Paru-paru basah lebih sering disebabkan oleh faktor-faktor seperti :

1. Infeksi bakteri, virus, atau jamur yang menyerang saluran pernapasan.

2. Sistem kekebalan tubuh yang lemah.

3. Kondisi lingkungan yang penuh dengan polusi atau asap.

4. Faktor usia, dimana orang lanjut usia dan anak-anak lebih rentan terkena pneumonia.

Telusuri berita women lainnya
