Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tips Diet Benar untuk Dapatkan Body Goals yang sesuai, Gimana Caranya?

MNC Portal , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |19:50 WIB
Tips Diet Benar untuk Dapatkan Body Goals yang sesuai, Gimana Caranya?
Tips Diet Benar untuk Dapatkan Body Goals yang Sesuai, Gimana Caranya? (Foto: Dok)
A
A
A

Punya badan yang ideal memang impian semua orang, tapi untuk mencapai tujuan tersebut cara yang dilakukan haruslah benar.

Salah seorang Ahli Gizi, Jennifer, mengatakan berat badan ideal tanpa menyiksa diri dan tetap merasa happy bisa dilakukan. Salah satunya dengan memperhatikan makanan yang kita konsumsi serta kandungan di dalamnya.

Diet yang gagal bisa jadi disebabkan karena mengonsumsi gula reguler yang berlebih. Nah, mulai sekarang kamu bisa mengonsumsi GulaRamah yang sudah pasti ber-Indeks Glikemik rendah atau Low-GI, loh.

Penyebab Badan Nge-drop Karena Cara Diet yang Salah

Diet dengan cara yang salah bisa menyebabkan badan kamu nge-drop dan akhirnya menjadi bumerang untuk diri sendiri. Berikut contoh yang dapat menyebabkan badan kamu nge-drop demi mendapatkan berat badan ideal :

- Mengurangi porsi makan

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/481/3161852/gula-wPoB_large.jpg
Konsumsi Gula yang Lebih Sehat untuk Mencegah Diabetes di Usia Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161851/diabetes-P27D_large.jpg
Nikmati Tubuh Sehat Tanpa Repot dengan Low-GI Swaps
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/483/3156940/olahraga-AcB3_large.jpg
5 Tips Mengontrol Gula Darah, Jangan Malas Olahraga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/487/3081420/sensor_glukosa_untuk_mengukur_gula_darah_dalam_tubuh-aGIK_large.jpg
Teknologi Sensor Glukosa, Solusi Baru bagi Kesehatan Tubuh atau Pemicu Kekhawatiran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/481/3069412/seberapa-hebat-sih-manfaat-gularamah-untuk-pola-hidup-sehat-3Rwd6h9bAF.jpg
Seberapa Hebat Sih Manfaat Gula Ramah untuk Pola Hidup Sehat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/481/3069406/punya-badan-yang-body-goals-tanpa-merasa-tertekan-gularamah-jawabannya-ljRwktqR8q.jpg
Punya Badan yang Body Goals Tanpa Merasa Tertekan? Gula Ramah Jawabannya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement