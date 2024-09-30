Tips Diet Benar untuk Dapatkan Body Goals yang sesuai, Gimana Caranya?

Tips Diet Benar untuk Dapatkan Body Goals yang Sesuai, Gimana Caranya? (Foto: Dok)

Punya badan yang ideal memang impian semua orang, tapi untuk mencapai tujuan tersebut cara yang dilakukan haruslah benar.

Salah seorang Ahli Gizi, Jennifer, mengatakan berat badan ideal tanpa menyiksa diri dan tetap merasa happy bisa dilakukan. Salah satunya dengan memperhatikan makanan yang kita konsumsi serta kandungan di dalamnya.

Diet yang gagal bisa jadi disebabkan karena mengonsumsi gula reguler yang berlebih. Nah, mulai sekarang kamu bisa mengonsumsi GulaRamah yang sudah pasti ber-Indeks Glikemik rendah atau Low-GI, loh.

Penyebab Badan Nge-drop Karena Cara Diet yang Salah

Diet dengan cara yang salah bisa menyebabkan badan kamu nge-drop dan akhirnya menjadi bumerang untuk diri sendiri. Berikut contoh yang dapat menyebabkan badan kamu nge-drop demi mendapatkan berat badan ideal :

- Mengurangi porsi makan