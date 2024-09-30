Punya Badan yang Body Goals Tanpa Merasa Tertekan? Gula Ramah Jawabannya!

Sudah diet ketat tapi malah nambah berat badan? Bisa jadi karena mengonsumsi gula regular berlebih. Agar diet kamu lebih efektif, perlu banget untuk mengonsumsi Gula Ramah yang Low-GI, loh.

Body goals bukan hanya untuk penampilan yang lebih menarik, tapi juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan jangka panjang.

Ahli Gizi Jennifer berbagi beberapa hal-hal yang mungkin bikin kamu nge-drop demi mendapatkan badan yang ideal atau body goals:

1. Mengurangi porsi makan

2. Diet ketat sampai nggak bisa makan makanan kesukaan kita

3. Olahraga berlebihan