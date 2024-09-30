Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Angela Tanoesoedibjo Pastikan Kemenparekraf Terus Dukung MotoGP di Mandalika

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |18:50 WIB
Angela Tanoesoedibjo Pastikan Kemenparekraf Terus Dukung MotoGP di Mandalika
Angela Tanoesoedibjo Pastikan Kemenparekraf Terus Dukung MotoGP di Mandalika. (Foto: Instagram/@angelatanoesoedibjo)
A
A
A

ANGELA TANOESOEDIBJO mengungkapkan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo akan terus mendukung ajang MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. 

Dalam perhelatan MotoGP Mandalika pada 27-29 September silam, Kemenparekraf memberikan dukungan berupa promosi Wonderful Indonesia. Hal itu, menurut Angela, dilakukan untuk mendongkrak perekonomian daerah.

“Sehingga rakyat NTB bisa merasakan manfaat sektor pariwisata dan olahraga secara langsung di daerah mereka. Kami berharap, ini bisa meningkatkan daya saing NTB,” kata Angela dalam unggahannya di Instagram, pada 30 September 2024.

Selama perhelatan MotoGP di Mandalika, Angela Tanoesoedibjo sempat menyambangi sejumlah tim balap yang berkompetisi di Sirkuit International Mandalika. Salah satunya, Gresini Racing yang diperkuat kakak beradik Alex dan Marc Marquez.

Gresini Racing merupakan tim balap yang secara khusus didukung oleh Kemenparekraf lewat Wonderful Indonesia. Angela bahkan sempat berfoto di samping motor Marc di depan garasi Gresini Racing.

Angela Tanoesoedibjo MotoGP
Angela Tanoesoedibjo Pastikan Kemenparekraf Terus Dukung MotoGP di Mandalika. (Foto: Instagram/@angelatanoesoedibjo)

Halaman:
1 2
      
