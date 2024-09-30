Ini Beras Termahal asal Jepang, Harganya Mencapai Rp1,8 Juta per Kg

BERAS adalah salah satu makanan paling banyak dikonsumsi orang Indoneia. Beras pun memiliki banyak varietas, dengan harga yang beragam. Tapi, tahukah Anda apa beras yang paling mahal?

Kinmemai Premium adalah pilihan beras artisanal pilihan yang memegang Rekor Dunia Guinness untuk beras termahal di dunia. Beras ini pun sempat memecahkan rekor dunia sebagai beras termahal dengan harga USD109 per kilogram atau sekira Rp1,64 juta per kg.

Diproduksi oleh Toyo Rice Corporation Jepang, pilihan beras eksklusif ini memiliki biji-bijian pilihan dari 5 varietas beras Jepang pemenang penghargaan. Beras ini pun telah difermentasi selama 6 bulan menggunakan teknologi pemolesan beras milik perusahaan yang dikembangkan lebih dari 17 tahun lalu.

Beras Kinmemai Premium pun memiliki nilai gizi yang lebih unggul dibandingkan dengan beras konvensional, serta rasa kacang yang lezat. Biji-bijian itu sendiri juga tampak seperti berlian kecil, berkat proses pemolesan yang dipatenkan yang hanya menghilangkan lapisan lilin yang tidak dapat dimakan.

Kinmemai Premium memiliki nilai gizi yang tak tertandingi, mengandung 6 kali lebih banyak lipopolisakarida (LPS)—peningkat sistem kekebalan alami yang membantu menjaga kesehatan dan melawan penyakit—daripada beras putih biasa. Beras ini pun 1,8 kali lebih banyak serat dan 7 kali lebih banyak Vitamin B1.