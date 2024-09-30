Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Krisdayanti Akui Tak Bisa Masak Selama Menikah 13 Tahun dengan Raul Lemos

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |12:24 WIB
Krisdayanti Akui Tak Bisa Masak Selama Menikah 13 Tahun dengan Raul Lemos
Krisdayanti Akui Tak Bisa Masak Selama Menikah 13 Tahun dengan Raul Lemos, (Foto: Courtesy Youtube Melaney Ricardo)
Penyanyi Krisdayanti alias KD membeberkan kekurangannya selama menjadi istri dari Raul Lemos. Selama 13 tahun menikah, ia mengaku tak bisa memasak untuk sang suami.

Hal ini dijelaskan KD saat berbincang mengenai perjalanan rumah tangganya dengan Raul dalam kanal YouTube Melaney Ricardo.

Kala itu, Melaney penasaran dengan aktifitas seorang KD ketika bersama keluarganya. Diva pop Indonesia ini pun tak sungkan menceritakan hal tersebut.

Krisdayanti Akui Tak Bisa Masak Selama Menikah 13 Tahun dengan Raul Lemos (Foto: Courtesy Youtube Melaney Ricardo)
Krisdayanti Akui Tak Bisa Masak Selama Menikah 13 Tahun dengan Raul Lemos (Foto: Courtesy Youtube Melaney Ricardo)

"Karena aku ketemu Raul bukan dalam waktu yang mudah, pertama adalah respect memang suami secara genetiknya memang dia harus menjadi leader," jelas KD dikutip Senin (30/9/2024).

"Ya itu saya merasa membutuhkan seorang figur yang sejatinya bisa berperan susah, senang," tambahnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
