HOME WOMEN FASHION

Mugler Bawa Fashion Tajam dan Menantang di Paris Fashion Week

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |18:03 WIB
Mugler Bawa Fashion Tajam dan Menantang di Paris Fashion Week
Mugler di Paris Fashion Week. (Foto: Instagram)
A
A
A

JENAMA Fashion Mugler kembali ke Paris Fashion Week dengan koleksi Spring/Summer 2025. Mugler kembali ke Paris Fashion Week dengan koleksi Musim Semi/Musim Panas 2025 yang spektakuler, menampilkan desain yang tajam dan energik. 

Direktur kreatif Casey Cadwallader pun menunjukkan kepribadian Mugler, kali ini dia kembali mengeksplorasi siluet tahun 90-an dengan sentuhan modern yang kuat. Dibalut suasana elegan Trianon, gedung konser bersejarah Paris, pertunjukan ini berhasil menciptakan keintiman sempurna untuk menghadirkan koleksi mempesona di ballroom Pigalle.
Mugler
Seperti biasa, para selebritis yang hadir pun tak kalah menarik. Cardi B hadir dengan gaya rambut yang mencerminkan estetika catwalknya: gaya rambut bersih dan lurus yang jatuh seperti tirai, menutupi mata dan memberikan kesan misteri dan drama.

Sementara itu, penyanyi Kan tampil dengan kemeja bergaris dengan rambut merah cerah memamerkan selera fesyennya yang percaya diri.

Pertunjukan diiringi musik elektronik, namun diakhiri dengan membawakan lagu klasik Cassie yang lembut, "Me and U", ada rasa nostalgia. Kehangatan musik memberikan keseimbangan sempurna pada gaya koleksi yang berani dan berani.
Mugler
Mugler terkenal dengan pertunjukan runway yang penuh dengan efek pencahayaan dramatis, namun kali ini Cadwallader tampil sedikit berbeda. Alih-alih benda-benda besar yang terang, ruangan akan dipenuhi cahaya alami sehingga menciptakan suasana lebih santai yang akan sangat meningkatkan fokus pada koleksi itu sendiri.

Desain Mugler tanpa teater tetap fokus pada konstruksi tajam dan bentuk arsitektur yang menjadi ciri rumah mode ini. Koleksi ini merupakan kombinasi potongan berbeda yang dirancang untuk menonjolkan lekuk tubuh wanita, dengan fokus pada detail perut, pinggang, dan pinggul. 

 

