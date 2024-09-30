Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Schiaparelli Ubah Pakaian Basic Jadi Couture di Paris Fashion Week

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |14:17 WIB
Schiaparelli Ubah Pakaian Basic Jadi Couture di Paris Fashion Week
Kendall Jeener Tampilkan Koleksi Schiaparelli. (Foto: X)
A
A
A

PARIS Fashion Week menghadirkan banyak karya-karya apik dari para desainer. Sebut saaja Schiaparelli, yang tak pernah gagal menghadirkan koleksi yang tak tertandingi, tak terkecuali koleksi Spring/Summer 2025!

Pertunjukan Schiaparelli musim semi-musim panas 2025 yang berlangsung di Paris kembali menarik perhatian. Tidak hanya karena kreasi luar biasa yang selalu dihadirkan Daniel Roseberry, tetapi juga karena pesan mendalam yang ia sampaikan di balik setiap karya.

Daniel Roseberry

Dalam catatan acaranya, Roseberry mengungkapkan bahwa seluruh koleksinya, termasuk yang satu ini, sangat mengandalkan kekuatan dan dedikasi para wanita. “Koleksi ini, seperti semua karya saya, berhutang segalanya kepada wanita yang memberikan kehidupan,” tulisnya penuh apresiasi.

Roseberry tidak hanya menarik perhatian para model di atas catwalk, tetapi juga seluruh wanita yang terlibat dalam proses kreatif. Mulai dari desainer hingga direktur koleksi, hingga desainer hingga teknisi, Roseberry mengucapkan terima kasih kepada mereka yang bekerja di belakang layar. 

“Semuanya perempuan, mulai dari pelanggan hingga penjahit, pengrajin, dan teknisi,” ujarnya. Namun, Daniel tidak hanya mengandalkan dukungannya saja. Keterlibatannya yang intens dalam setiap detail koleksi ini sangat terasa. 

Daniel Roseberry

Peragaan busana yang berlangsung di Place Vendôme ini menciptakan suasana mewah di pekan mode Paris. Setiap musim, Schiaparelli menarik perhatian tidak hanya karena koleksi busananya yang fantastis, tetapi juga karena daftar tamu bintangnya yang terus-menerus.

Nama-nama seperti Kylie Jenner, Cardi B, Doja Cat, Rosalía, dan Zendaya selalu menghiasi kursi depan dan menambah kemeriahan acara. Kehadiran para selebriti yang terkenal dengan gayanya yang berani menjadi bagian dari pesona yang membuat pertunjukan Schiaparelli begitu dinantikan.

Daniel Roseberry

Kylie Jenner yang terkenal dengan penampilannya dalam balutan gaun kepala singa palsu saat peragaan busana musim semi 2023, kali ini tampil lebih terkendali. Mengenakan mini dress berwarna hitam dengan strap putih yang dipilin, penampilannya kali ini jauh lebih simpel dibandingkan gaun gemerlap musim lalu. 

Namun pilihan tampil lebih kasual ini sepertinya menjadi petunjuk arah yang akan diambil Roseberry dalam koleksi SS25-nya. Koleksi ini menonjolkan transformasi pakaian kasual yang kita kenal, seperti jeans dan kemeja putih, menjadi couture dengan sentuhan Schiaparelli yang istimewa. 

 

Halaman:
1 2
      
