HOME WOMEN FASHION

Gaya Ayu Ting Ting dengan Sepatu Flat Rp18 Juta, Simpel Tapi Mahal

Viona Marsanda , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |08:09 WIB
Gaya Ayu Ting Ting dengan Sepatu Flat Rp18 Juta, Simpel Tapi Mahal
Tampilan Cantik Ayu Ting Ting. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENYANYI cantik Ayu Ting Ting kembali mencuri perhatian publik dengan pilihan fashion-nya. Kali ini, Ayu terlihat tampil kasual namun tetap berkelas dengan mengenakan Ballet Flats dari Chanel.

Sepatu tersebut terbuat dari aged Calfsskin berwarna hitam, yang memberikan sentuhan elegan sekaligus klasik pada penampilannya. 

Dalam unggahan akun Instagram @fashion_selebriti, Sepatu ballet flats ini tidak hanya terlihat nyaman, tetapi juga memiliki harga fantastis yaitu Rp18 Juta. Chanel memang dikenal sebagai brand mewah di dunia, dan koleksi ballet flats ini termasuk salah satu produk premium mereka. 

Ballet flats, adalah salah satu jenis alas kaki yang nyaman digunakan dalam berbagai aktivitas, sering kali menjadi pilihan selebriti yang ingin tetap tampil fashionable tanpa mengorbankan kenyamanan. 

Ayu Ting Ting

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
