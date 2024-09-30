Nikmati Keseruan di BSTARVERSE, Pameran Imersif BTS Pertama di Indonesia

BSTARVERSE, pameran imersif BTS pertama di Indonesia resmi dibuka. (Foto: dok AMG)

AKHIRNYA yang ditunggu-tunggu tiba! The Fact Music Awards Exhibition BSTARVERSE, Singing the Stars (BSTARVERSE) resmi dibuka hari ini di Mal Taman Anggrek, Jakarta (27/9).

Pameran imersif BTS yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ini menawarkan konten eksklusif BTS yang belum pernah ditayangkan sebelumnya, diramu dengan teknologi mutakhir, BSTARVERSE akan memanjakan ARMY (sebutan fandom BTS) di Indonesia.

Setelah sukses di Malaysia, Thailand, Jepang, dan Filipina, Indonesia menjadi negara penutup gelaran BSTARVERSE Global Tour tahun ini dengan tema ‘Star to Star’, menghubungkan dua bintang yang tumbuh dan bersinar bersama, yaitu BTS dengan ARMY dalam pengalaman tak terlupakan.

CEO AMG Davy Makimian mengatakan, “BSTARVERSE hadir sebagai bagian dari salah satu pilar bisnis kami, yaitu Creative Experience yang berfokus pada dunia hiburan atau entertainment. Pameran ini mencerminkan komitmen kami terhadap inovasi dan kreativitas yang berorientasi pada audiens.”

AMG sebagai penyelenggara menjalin kerja sama strategis dengan Prisma Advertising dan ROLE Entertainment dalam menghadirkan BSTARVERSE di Jakarta, Indonesia.

Luna Maya, aktris sekaligus founder ROLE Entertainment menyampaikan, “Kerja sama ini sejalan dengan misi kami untuk memajukan industri hiburan di Indonesia dan kami berharap BSTARVERSE dapat memberi inspirasi khususnya bagi ARMY sekaligus pencinta K-pop di Indonesia.”