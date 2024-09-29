Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Haru Sonny Septian Berjuang Melawan Sakit Bersama Mendiang Ibunda

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |22:30 WIB
Kisah Haru Sonny Septian Berjuang Melawan Sakit Bersama Mendiang Ibunda
Kisah Haru Sonny Septian Berjuang Melawan Sakit Bersama Mendiang Ibunda (Foto: Instagram @sonnyseptian)
A
A
A

IBUNDA Sonny Septian, Waty Siregar meninggal dunia pada hari ini, Minggu (29/9/2024) pukul 05.07 pagi tadi di RS Citra Arafiq, Kelapa Dua, Depok. Jenazah Waty Siregar telah dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta Selatan siang tadi.

Sonny Septian yang sempat jatuh sakit pun mengungkap perjuangannya melawan penyakit bersama sang ibu tercinta. Meski ia juga sedang sakit cukup parah, bahkan hingga harus menjalani perawatan selama tiga minggu di rumah sakit, Sonny tetap berusaha menguatkan serta mendoakan ibunya.


Selama ini Sonny Septian tak pernah absen untuk menemani ibunya. Bahkan ketika sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, Sonny yang masih harus menjalani pemulihan, tetap menemani ibunya di rumah sakit.

"Aku ngerasain sakitnya, aku ngerasain perjuangannya sama mama.  Ya cuman bisa doa, apa lagi yang bisa dilakuin," ujar Sonny Septian pada awak media di TPU Karet Bivak, Jakarta Selatan, Minggu (29/9/2024)

Sonny Septian dan Fairuz Arafiq

Sebagai seorang anak, Sonny ingin berbakti dengan terus mendampingi dan mendoakan ibunya. Begitu pula dengan kakak-kakaknya yang lain, Elma Theana dan Rency Milano.

"Aku sempet nanya sama ustad 'ustad kok aku ngerasa mamah ku gak lama lagi? Apa yang harus aku lakuin?' ustadnya bilang 'berbakti, temenin. Itu yang aku lakuin setiap saat selalu temenin sebisa mungkin dateng, sebisa mungkin video call, itujuga yang dilakuin sama anak-anaknya yang lain," sambungnya panjang lebar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/330/3174876//tpu-W5b7_large.jpeg
Kisah Pemuda yang Meninggal saat Menuntut Ilmu, Raih Derajat Tinggi di Surga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/330/3168682//sahabat_nabi-2L9P_large.jpg
Kisah Ali bin Abi Thalib Berikan Tebak-tebak Ayat Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/330/3167179//apel-DKki_large.jpg
Kisah Apel, Pemuda, serta Wanita Buta dan Tuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/51/3145000//simak_kisah_haru_lansia_berusia_77_tahun_yang_rela_menempuh_ribuan_kilometer_ke_jakarta-jhTE_large.jpeg
Kisah Haru Lansia 77 Tahun, Tempuh Ribuan Kilometer demi Dukung Timnas Indonesia Lawan China di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/33/3144363//sonny_septian-Deuf_large.jpeg
Raffi Ahmad Hadiahkan Sapi Jumbo untuk Sonny Septian, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/612/3122092//kisah_inspiratif_wanita_lulusan_universitas_queensland_memilih_kembali_ke_kampung_dan_buka_sekolah_gratis-qwTS_large.jpeg
Kisah Inspiratif Wanita Lulusan Universitas Queensland Memilih Kembali ke Kampung dan Buka Sekolah Gratis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement