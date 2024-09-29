Kisah Haru Sonny Septian Berjuang Melawan Sakit Bersama Mendiang Ibunda

IBUNDA Sonny Septian, Waty Siregar meninggal dunia pada hari ini, Minggu (29/9/2024) pukul 05.07 pagi tadi di RS Citra Arafiq, Kelapa Dua, Depok. Jenazah Waty Siregar telah dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta Selatan siang tadi.

Sonny Septian yang sempat jatuh sakit pun mengungkap perjuangannya melawan penyakit bersama sang ibu tercinta. Meski ia juga sedang sakit cukup parah, bahkan hingga harus menjalani perawatan selama tiga minggu di rumah sakit, Sonny tetap berusaha menguatkan serta mendoakan ibunya.



Selama ini Sonny Septian tak pernah absen untuk menemani ibunya. Bahkan ketika sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, Sonny yang masih harus menjalani pemulihan, tetap menemani ibunya di rumah sakit.

"Aku ngerasain sakitnya, aku ngerasain perjuangannya sama mama. Ya cuman bisa doa, apa lagi yang bisa dilakuin," ujar Sonny Septian pada awak media di TPU Karet Bivak, Jakarta Selatan, Minggu (29/9/2024)

Sebagai seorang anak, Sonny ingin berbakti dengan terus mendampingi dan mendoakan ibunya. Begitu pula dengan kakak-kakaknya yang lain, Elma Theana dan Rency Milano.

"Aku sempet nanya sama ustad 'ustad kok aku ngerasa mamah ku gak lama lagi? Apa yang harus aku lakuin?' ustadnya bilang 'berbakti, temenin. Itu yang aku lakuin setiap saat selalu temenin sebisa mungkin dateng, sebisa mungkin video call, itujuga yang dilakuin sama anak-anaknya yang lain," sambungnya panjang lebar.