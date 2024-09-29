Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Ganteng Jorge Martin, Juara MotoGP Mandalika 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |21:00 WIB
4 Potret Ganteng Jorge Martin, Juara MotoGP Mandalika 2024
Potret Ganteng Jorge Martin, Juara MotoGP Mandalika 2024 (Foto: Instagram @89jorgemartin)
A
A
A

JORGE  Martin akhirnya keluar sebagai pemenang MotoGP Mandalika 2024 yang puncaknya digelar hari ini, Minggu (29/9/2024). Jorge berhasil mengalahkan pembalap Pedro Acosta dan Bagnaia di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Dalam balapan sengit ini, Jorge Martin berhasil berada di posisi ke posisi terdepan. Sementara itu, Pedro Acosta dan Franco Morbidelli menempel di urutan dua dan tiga.

Sosok Jorge Martin pun menjadi sorotan usai berhasil menaklukan sirkuit Mandalika dan keluar sebagai pemenang. Pesona dan ketampanannya pun begitu membius para netizen di tengah euforia kemenangannya di MotoGP Mandalika 2024. 

Seperti apa potret tampan sosok Jorge Martin, pembalap yang berhasil memenangkan MotoGP Mandalika 2024 ini? Simak potretnya dari Instagram, @89jorgemartin, Minggu (29/9/2024)

1. Pose Cium Piala Kemenangan: Pose membanggakan Jorge Martin yang berhasil membawa pulang piala juara MotoGP 2024 Mandalika. Dalam potret itu, aura kebahagiaan dari Jorge begitu terpancar saat ia mencium piala kebanggaannya. Momen euforia ini turut dirasakan para warganet yang ikut bahagia dan bangga dengan kemenangan Jorge Martin di MotoGP 2024 ini.

potret ganteng jorge martin (IG)

2. Pamer Body Goals di Pinggir Kolam Renang: Selama di Indonesia, Jorge Martin nampaknya menikmati waktunya dengan pesona Tanah Air yang memukau. Salah satunya momen saat pembalap asal Spanyol ini berpose di pinggir kolam renang saat berada di salah satu villa di Mandalika. 

potret ganteng jorge martin (IG)

Nampak Jorge berpose dengan suasana villa yang memesona dengan vibes tropis ala Indonesia. Jorge juga terlihat menggosa saat berpose shirt less dan memamerkan body goals-nya.

 

Halaman:
1 2
      
