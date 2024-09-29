Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Tips Menghilangkan Pegal-pegal di Leher

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |20:30 WIB
3 Tips Menghilangkan Pegal-pegal di Leher
3 Tips Menghilangkan Pegal-pegal di Leher (Foto: Stefamerpik/Freepik)
A
A
A

MENIKMATI waktu santai akhir pekan bisa dengan berbagai kegiatan yang dilakukan di rumah maupun di luar. Bila Anda memilih untuk mengabiskan liburan di rumah saja, ada baiknya untuk melakukan beberapa perenggangan guna membuat tubuh lebih rileks.

Salah satunya mengobati rasa pegal-pegal di leher,  setelah hampir satu minggu bekerja. Terlalu lama duduk hingga sejumlah aktivitas lainnya bisa membuat leher terasa pegal dan berat.

Rasa pegal atau sakit pada leher pun bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Postur tubuh yang buruk, baik karena membungkuk di depan komputer atau membungkuk di atas meja kerja membuat otot leher tegang.

Tak perlu khawatir, ada beberapa cara ampuh yang bisa Anda lakukan untuk menghilangkan rasa pegal pada leher. Seperti apa cara jitu menghilangkan pegal dan nyeri yang berada di sekitaran leher? Beriku informasinya, seperti dilansir dari  kanal YouTube, The Indo Physio, Minggu (29/9/2024)

1. Berposisi Tegak: Rasa pegal pada leger sering terjadi karena Anda menunduk terlalu lama. Bisa jadi lantaran bermain ponsel atau menggunakan kompeter. Hal ini jelas membuat leher Anda terasa tegang.

Untuk itu, coba untuk membenarkan posisi tubuh menjadi tegak. Baik posisi tubuh maupun posisi kepala.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/483/3158574//pegal-zYCu_large.jpg
Anti Pegal-Pegal di Kantor, Lakukan 3 Hal Ini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement