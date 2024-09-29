3 Tips Menghilangkan Pegal-pegal di Leher

MENIKMATI waktu santai akhir pekan bisa dengan berbagai kegiatan yang dilakukan di rumah maupun di luar. Bila Anda memilih untuk mengabiskan liburan di rumah saja, ada baiknya untuk melakukan beberapa perenggangan guna membuat tubuh lebih rileks.

Salah satunya mengobati rasa pegal-pegal di leher, setelah hampir satu minggu bekerja. Terlalu lama duduk hingga sejumlah aktivitas lainnya bisa membuat leher terasa pegal dan berat.

Rasa pegal atau sakit pada leher pun bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Postur tubuh yang buruk, baik karena membungkuk di depan komputer atau membungkuk di atas meja kerja membuat otot leher tegang.

Tak perlu khawatir, ada beberapa cara ampuh yang bisa Anda lakukan untuk menghilangkan rasa pegal pada leher. Seperti apa cara jitu menghilangkan pegal dan nyeri yang berada di sekitaran leher? Beriku informasinya, seperti dilansir dari kanal YouTube, The Indo Physio, Minggu (29/9/2024)

1. Berposisi Tegak: Rasa pegal pada leger sering terjadi karena Anda menunduk terlalu lama. Bisa jadi lantaran bermain ponsel atau menggunakan kompeter. Hal ini jelas membuat leher Anda terasa tegang.

Untuk itu, coba untuk membenarkan posisi tubuh menjadi tegak. Baik posisi tubuh maupun posisi kepala.