HOME WOMEN LIFE

Kahforwad Langkah Berdampak, Ingatkan Anak Muda Jangan Ragu Melangkah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |19:00 WIB
HARI  kedua gelaran Kahforwad #LangkahBerdampak tak kalah ramai dibandingkan dengan hari pertama. Gelaran yang didedikasikan untuk memantik perubahan melalui gerakan kolektif yang menginspirasi generasi anak muda.

Di hari kedua ini, diisi oleh narasumber-narasumber yang kompeten dan sudah banyak melakukan langkah berdampak. Mulai dari Pandawara Grup, Rizki Juniansyah, Joe Aditya and Pangeran Siahaan, Salman Subakat, Sabrang MD Panuluh, and Bagus Muljadi, Raditya Dika, hingga Daniel Mananta.  Tak ketinggalan, ada juga  penampilan dari Kunto Aji dan Maliq & D'Essentials

Salman Subakat selaku CEO NSEI (Nurhayati Subakat Entrepreneurship Institute) mengingatkan agar anak-anak muda untuk tidak ragu melangkah dalam hal kebaikan.

"Jangan ragu melangkah, karena selalu ada yang siap mendukung. Bahkan yang mendukung itu jauh lebih banyak dari yang teman-teman bayangkan," kata Salman Subakat kepada Okezone, di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat, Minggu (29/9/2024)

Dalam kesempatan itu, Salman Subakat banyak membahas soal isu-isu sosial yang ada kaitannya dengan inovasi. 

"Ibaratnya nilai Indonesia tuh ada nilai-nilai ketimuran dan religi itu tidak bertentangan dengan inovasi jadi dan hari ini semakin kuat satu lagi kita bisa merasakan sendiri menyimak terus apa ya khusyuk," jelas Salman Subakat.

 

Halaman:
1 2
      
