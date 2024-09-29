Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Cara Menjelaskan Perceraian ke Anak

Resi Safitri , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |12:47 WIB
6 Cara Menjelaskan Perceraian ke Anak
6 Cara Menjelaskan Perceraian ke Anak (Foto: Freepik)
A
A
A

PERCERAIAN merupakan hal yang tak pernah mudah, terutama bagi pasangan suami istri yang sudah memiliki anak. Sebab, tak hanya berat bagi pihak ayah atau pun ibu, yang namanya perceraian juga sama sulitnya bagi anak.

Bagi anak-anak, perpisahan dan perceraian akan menjadi masa yang sangat sulit, penuh tekanan, dan membingungkan.

Maka dari itu, tiap orang tua yang memutuskan untuk bercerai, penting untuk paham bagaimana cara menyampaikan perceraian dengan tepat pada anak. Dilansir dari Help Guide, Minggu (29/9/2024) simak enam cara menjelaskan perceraian ke anak:

1. Usahakan berbicara dengan empati dan sampaikan poin utama dari awal. Berikan penjelasan yang jujur, tetapi sesuaikan dengan usia sang anak.

2. Anak-anak berhak tahu alasan orang tuanya bercerai, hindari penjelasan yang terlalu panjang karena akan membingungkan anak.

3. Gunakan alasan singkat, seperti "Kami tidak bisa rukun lagi." Tekankan bahwa meskipun orang tua dan anak kadang tidak akur, cinta antara mereka tetap ada.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
