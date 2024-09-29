Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Perfect Pitch Challenge di TikTok, Begini Cara Mainnya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |11:00 WIB
Viral Perfect Pitch Challenge di TikTok, Begini Cara Mainnya
Cara Main Perfect Pitch Challenge di TikTok (Foto: TikTok @itskimberlyfranses)
A
A
A

BEBERAPA waktu belakangan ini viral di TikTok, challenge bernama Perfect Pitch Challenge yang ramai dijajal oleh para netizen, konten creator hingga sejumlah artis. Tantangan ini berhasil membuat banyak orang penasaran karena cukup menarik untuk dimainkan.

Sebagai informasi, Perfect Pitch Challenge merupakan salah satu filter yang ada di TikTok. Filter ini dibuat oleh akun gamingfilterpro yang beberapa kali membuat filter game atau berbau tantangan di TikTok.

FIlter Perfect Pitch Challenge atau juga dikenal gim Do Re Mi ini akan menguji kemampuan seseorang dalam menghasilkan nada dasar. Jadi, seseorang yang ingin mengikuti ini harus memastikan memahami nada dasar agar bisa melewati tantangan.

Pemain hanya perlu bersuara agar bola bergerak melalui lubang di delapan dinding berbeda yang ditandai dengan tangga nada (do, re, mi, fa, sol, la, si, do). Pemain haru bernyanyi sesuai dengan not untuk ke tahap selanjutnya. 

Perfect Pitch Challenge di TikTok

Jika gagal menyanyikan atau mengeluarkan nada yang tepat maka bola akan jatuh dan harus mengulang lagi. Tapi, pemain tidak perlu mengulang dari nada awal, hanya pada tangga nada yang belum bisa dilaluinya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
