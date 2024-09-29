Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Alice Ricci, Pacar Cantik Pembalap MotoGP Enea Bastianini

Resi Safitri , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |10:00 WIB
4 Potret Alice Ricci, Pacar Cantik Pembalap MotoGP Enea Bastianini
Potret Alice Ricci, Pacar Cantik Pembalap MotoGP Enea Bastianini (Foto: Instagram)
ENEA Bastianini, jadi salah satu pembalap yang ikut berkompetisi pada ajang MotoGP yang  digelar pada 27-29 September 2024 di Mandalika. Sebelum balapan dimulai Bastianini kini tengah banyak mendapatkan perhatian, ada satu hal menarik yang mencuri perhatian publik saat pembalap berusia 22 tahun ini naik kelas ke MotoGP.

Hal yang menarik perhatian publik tersebut adalah kehadiran sang kekasih, Alice Ricci, Alice memang memiliki wajah yang rupawan dan membuat para penggemar MotoGP terpesona dengannya. Terlebih perbedaan usia antara keduanya yang juga menarik banyak perhatian publik.

Sebagai kekasih, Alice terlihat menunjukkan dukungan penuh terhadap karier Bastianini. Hal ini terlihat dari berbagai unggahan yang menunjukkan ia sering menemani sang kekasih di paddock.

Penasaran seberapa cantik sih kekasih dari pembalap asal Italia tersebut? Mari kita lihat beberapa potret cantiknya, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, Minggu (27/9/2024)

1. Pesona elegan: Alice Ricci tampak menawan dengan balutan mantel hitam, berdiri di depan bangunan berarsitektur klasik, dikelilingi kebun anggur yang hijau. Tatapannya yang lembut menambah kesan elegan dalam suasana alami ini.

Alice Ricci

 

Halaman: 1 2
1 2
      
