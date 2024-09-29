Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

3 Manfaat Rutin Makan Dark Chocolate untuk Kecantikan Kulit, Nomor 1 untuk Anti Aging

Nazwa Allysa , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |21:32 WIB
3 Manfaat Rutin Makan <i>Dark</i> <i>Chocolate</i> untuk Kecantikan Kulit, Nomor 1 untuk Anti Aging
3 Manfaat Rutin Makan Dark Chocolate untuk Kecantikan Kulit (Foto: Freepik)
DARK kchocolate atau cokelat hitam merupakan salah satu jenis coklat yang cukup populer di kalangan masyarakat karena rasanya yang kuat dan cenderung pahit.

Cita rasa yang lebih kuat dan pahit dibandingkan dengan jenis cokelat lainnya ini, sebab dark chocolate memiliki kandungan kakao murni yang lebih banyak yaitu sekitar 35-85 persen dimana coklat jenis ini juga tidak dicampur dengan susu dan mengandung lebih sedikit gula.

Nah tahukah Anda, meski  rasanya cenderung pahit, terdapat beragam manfaat yang bisa didapatkan apabila rutin mengonsumsi dark chocolate dalam takaran yang tepat, lho1 Menurut beberapa penelitian, batas konsumsi dark chocolate yang aman adalah sekitar 40 gram per harinya. Karena dark chocolate mengandung tinggi kalori serta kafein dan lemak.

Selain baik bagi kesehatan, ternyata rutin mengonsumsi dark chocolate juga bermanfaat bagi kecantikan. Melansir Times of India, Minggu (29/9/2024) yuk  simak informasi lengkap tentang manfaat dark chocolate untuk kecantikan tubuh berikut ini.

1. Membantu Mengatasi Masalah Penuaan Dini: Rutin makan dark chocolate diketahui dapat membantu mengurangi dark spot dan kerutan di kulit.

Hal ini dikarenakan antioksidan flavonoid yang terkandung dalam dark chocolate, bisa berperan melawan radikal bebas yang menyebabkan adanya garis halus atau kerutan pada kulit.

 

Halaman:
1 2
      
