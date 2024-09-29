Tukul Sakit Apa? Yuk Kenali Lebih Dalam Penyakitnya

TUKUL sakit apa? Pertanyaan ini mencuat ketika komedian sekaligus presenter kondang, Tukul Arwana, tiba-tiba dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Cawang, Jakarta Timur, pada September 2021.

Tukul didiagnosis mengalami pendarahan otak, sebuah kondisi medis serius yang dapat mengancam nyawa. Sebelum kejadian tersebut, Tukul terlihat sehat dan tetap aktif beraktivitas. Namun, insiden ini mengubah hidupnya, memaksanya menjalani operasi dan terapi intensif untuk pemulihan.

Tukul Sakit Apa?

Pendarahan otak sendiri ialah kondisi medis serius yang terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah, menyebabkan darah merembes ke jaringan otak.

Kondisi ini dapat merusak sel-sel otak dan menyebabkan stroke hemoragik, yang berbahaya dan mengancam jiwa. Oleh karena itu, penting untuk segera mendapatkan perawatan medis jika terjadi pendarahan otak.

Penyebab Pendarahan Otak

Merangkum dari WebMd Rabu (2/10/2024) beberapa penyebab umum pendarahan otak meliputi:

1. Trauma Kepala: Cedera kepala akibat benturan atau kecelakaan.

2. Tekanan Darah Tinggi: Hipertensi yang tidak terkontrol dapat melemahkan pembuluh darah.

3. Aneurisma: Pembengkakan pada pembuluh darah yang bisa pecah.

4. Kelainan Pembuluh Darah: Kondisi bawaan yang membuat pembuluh darah lebih rentan.

5. Gangguan Darah: Seperti hemofilia yang mempengaruhi kemampuan darah untuk membeku.

6. Penyakit Hati: Dapat meningkatkan risiko pendarahan.

7. Tumor Otak: Beberapa tumor bisa menyebabkan pendarahan.

Faktor Risiko Pendarahan Otak

Anda mungkin lebih berisiko mengalami pendarahan otak jika:

1. Memiliki tekanan darah tinggi.

2. Mengonsumsi narkoba atau alkohol berlebihan.

3. Merokok.

4. Mengonsumsi obat pengencer darah.

5. Mengalami trauma kepala.

6. Memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes atau penyakit hati.