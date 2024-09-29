Studi Sebut Estrogen Dapat Turunkan Efektivitas Imunoterapi, Percepat Pertumbuhan Tumor Kanker Payudara

STUDI terbaru dari Duke Cancer Institute mengungkapkan peran tak terduga estrogen dalam memicu pertumbuhan tumor kanker payudara tanpa reseptor.

Merangkum dari News Medical & Life Sciences, Senin (30/9/2024), penemuan ini juga menunjukkan bahwa estrogen dapat memperburuk beberapa jenis kanker lainnya, seperti melanoma dan kanker usus besar.

Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Science Advances pada 27 September tersebut menjelaskan bahwa estrogen tidak hanya mengurangi kemampuan sistem imun untuk melawan tumor.

Estrogen juga dapat menurunkan efektivitas imunoterapi terutama dalam kasus kanker payudara triple-negatif, jenis kanker agresif yang tidak memiliki reseptor estrogen, progesteron, atau HER2.

“Penelitian kami berfokus pada cara meningkatkan efektivitas imunoterapi pada kanker,” kata McDonnell, salah satu peneliti utama.

Melalui analisis retrospektif data pasien dan percobaan pada tikus, para peneliti menemukan bahwa penggunaan obat anti-estrogen dapat mengembalikan respons imun tubuh, memperkuat efektivitas imunoterapi.

"Eosinofil, sel darah putih yang umumnya terlibat dalam reaksi alergi, baru-baru ini diketahui memiliki peran penting dalam tumor," ucap McDonnell.