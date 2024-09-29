Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Studi Sebut Estrogen Dapat Turunkan Efektivitas Imunoterapi, Percepat Pertumbuhan Tumor Kanker Payudara

Adelia Tiara Soesanto , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |07:00 WIB
Studi Sebut Estrogen Dapat Turunkan Efektivitas Imunoterapi, Percepat Pertumbuhan Tumor Kanker Payudara
Estrogen dapat turunkan efektivitas imunoterapi. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

STUDI terbaru dari Duke Cancer Institute mengungkapkan peran tak terduga estrogen dalam memicu pertumbuhan tumor kanker payudara tanpa reseptor.

Merangkum dari News Medical & Life Sciences, Senin (30/9/2024), penemuan ini juga menunjukkan bahwa estrogen dapat memperburuk beberapa jenis kanker lainnya, seperti melanoma dan kanker usus besar.

Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Science Advances pada 27 September tersebut menjelaskan bahwa estrogen tidak hanya mengurangi kemampuan sistem imun untuk melawan tumor.

Hormon

Estrogen juga dapat menurunkan efektivitas imunoterapi terutama dalam kasus kanker payudara triple-negatif, jenis kanker agresif yang tidak memiliki reseptor estrogen, progesteron, atau HER2.

“Penelitian kami berfokus pada cara meningkatkan efektivitas imunoterapi pada kanker,” kata McDonnell, salah satu peneliti utama.

Melalui analisis retrospektif data pasien dan percobaan pada tikus, para peneliti menemukan bahwa penggunaan obat anti-estrogen dapat mengembalikan respons imun tubuh, memperkuat efektivitas imunoterapi.

"Eosinofil, sel darah putih yang umumnya terlibat dalam reaksi alergi, baru-baru ini diketahui memiliki peran penting dalam tumor," ucap McDonnell.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement