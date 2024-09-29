Makanan Ultra Proses Tingkatkan Risiko Diabetes Tipe 2, Ini Penjelasannya

PENELITIAN terbaru menunjukkan bahwa mengonsumsi lebih banyak makanan ultra proses (UPF) bisa meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2. Studi ini dipublikasikan di jurnal The Lancet Regional Health pada 16 September 2024.

Penelitian dilakukan oleh Samuel J. Dicken dari University College London bersama timnya. Mereka menganalisis data dari kohort European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, yang melibatkan 311.892 peserta. Studi ini bertujuan untuk melihat hubungan antara tingkat pemrosesan makanan dan risiko diabetes tipe 2.

Melansir dari Healthday, Selasa (1/10/2024), dalam penelitian tersebut makanan diklasifikasikan menjadi empat kelompok:

1. Makanan tidak diproses atau minimal diproses (MPF)

2. Bahan masakan yang diproses (PCI)

3. Makanan diproses (PF)

4. Makanan ultra proses (UPF).