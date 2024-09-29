Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Hari Jantung Sedunia 2024, Ini 5 Faktor Pemicu Serangan Jantung

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |15:00 WIB
Hari Jantung Sedunia 2024, Ini 5 Faktor Pemicu Serangan Jantung
5 Pemicu Serangan Jantung (Foto: Freepik)
A
A
A

SERANGAN  jantung jadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia, dan dikenal sebagai sebutan pembunuh secara diam-diam alias silent killer.

Julukan ini dikarenakan gejalanya kerap datang tiba-tiba dan banyak terjadi dalam kasus yang parah. Penyebab serangan jantung bahkan kerap diabaikan karena dianggap sebagai kebiasaan yang susah untuk dihilangkan. 

Serangan jantung salah satunya disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat dan kebiasaan buruk yang dilakukan sehari-hari.  Untuk mencegahnya, ketahui potensi yang dapat memicu terjadinya serangan jantung agar dapat mencegah dan penanganan sedini mungkin.

Pemicu Gejala serangan Jantung

Berikut ini adalah beberapa pemicu serangan jantung yang wajib diketahui, di antaranya adalah:

1.Faktor usia

Adanya penambahan usia pada seseorang, maka semakin bertambah pula risiko penyakit jantung.

2.Adanya riwayat penyakit jantung dalam keluarga.

Apabila terdapat salah satu keluarga inti kita yang memiliki riwayat sakit jantung, maka potensi penyakit jantung juga besar terhadap kita.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/482/3193418//kolesterol-rWJP_large.jpg
5 Cara Cegah Kolesterol Tinggi Usai Makan Banyak Selama Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/482/3193088//jantung-ksy9_large.jpg
Kenali Kardiomiopati, Gangguan Jantung Pemicu Kematian Mendadak Saat Berolahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/482/3190185//alpukat-avle_large.jpg
Alpukat Kaya Manfaat, Dikenal sebagai Sahabat Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/482/3190006//lompat_tali-ubcU_large.jpg
5 Latihan Ini Ternyata Lebih Ampuh Bakar Kalori daripada Jalan Kaki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/482/3185756//soda-YLtZ_large.jpg
Konsumsi Soda Setiap Hari, Siap-Siap Hadapi 4 Penyakit Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/482/3185581//kelebihan_konsumsi_protein_ternyata_bahaya_bagi_kesehatan_jantung-Ol5c_large.jpg
Kelebihan Konsumsi Protein Ternyata Bahaya bagi Kesehatan Jantung
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement