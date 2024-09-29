Hari Jantung Sedunia 2024, Ini 5 Faktor Pemicu Serangan Jantung

SERANGAN jantung jadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia, dan dikenal sebagai sebutan pembunuh secara diam-diam alias silent killer.

Julukan ini dikarenakan gejalanya kerap datang tiba-tiba dan banyak terjadi dalam kasus yang parah. Penyebab serangan jantung bahkan kerap diabaikan karena dianggap sebagai kebiasaan yang susah untuk dihilangkan.

Serangan jantung salah satunya disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat dan kebiasaan buruk yang dilakukan sehari-hari. Untuk mencegahnya, ketahui potensi yang dapat memicu terjadinya serangan jantung agar dapat mencegah dan penanganan sedini mungkin.

Pemicu Gejala serangan Jantung

Berikut ini adalah beberapa pemicu serangan jantung yang wajib diketahui, di antaranya adalah:

1.Faktor usia

Adanya penambahan usia pada seseorang, maka semakin bertambah pula risiko penyakit jantung.

2.Adanya riwayat penyakit jantung dalam keluarga.

Apabila terdapat salah satu keluarga inti kita yang memiliki riwayat sakit jantung, maka potensi penyakit jantung juga besar terhadap kita.