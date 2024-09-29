Baru 40 Hari Menikah, Istri Gugat Cerai Suami karena Mandi 1 Kali dalam Sebulan

SEORANG wanita di kota Agra, di negara bagian Uttar Pradesh India, membuat keputusan mengejutkan dengan mengajukan gugatan cerai kepada sang suami setelah 40 hari menikah. Alasan dibalik perceraian ini sangatlah sepele, diduga suaminya tidak menjaga kebersihan diri dengan baik.

Melansir dari odditycentral, Selasa (1/10/2024) diketahui sang istri merasa frustasi karena suaminya tidak rajin mandi, tidak mengganti pakaian, bahkan hanya sekali mandi dalam sebulan.

Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran hebat mengenai kebersihan diri suaminya. Ujar seorang psikolog di pusat keluarga di Agra.

Hal ini menyebabkan sang istri merasa tidak nyaman dan enggan untuk melanjutkan hubungannya meskipun usia pernikahannya baru menginjak 40 hari.

Kasus ini mengundang banyak komentar dari netizen. Beberapa pihak mendukung keputusan sang istri. Namun ada juga yang berpendapat bahwa alasan perceraian mereka sangat sepele untuk sebuah perceraian.

Terlepas dari alasan yang sepele, kasus ini menjadi pengingat bagi setiap pasangan di seluruh dunia, bahwa menjaga kebersihan merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan untuk keberlangsungan dan kenyamanan bagi setiap pasangan.

(Leonardus Selwyn)