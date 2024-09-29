Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Baru 40 Hari Menikah, Istri Gugat Cerai Suami karena Mandi 1 Kali dalam Sebulan

Fatin Wardahni Nazihah , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |16:00 WIB
Baru 40 Hari Menikah, Istri Gugat Cerai Suami karena Mandi 1 Kali dalam Sebulan
Seorang pria digugat cerai karena mandi 1 kali dalam sebulan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SEORANG wanita di kota Agra, di negara bagian Uttar Pradesh India, membuat keputusan mengejutkan dengan mengajukan gugatan cerai kepada sang suami setelah 40 hari menikah. Alasan dibalik perceraian ini sangatlah sepele, diduga suaminya tidak menjaga kebersihan diri dengan baik.

Melansir dari odditycentral, Selasa (1/10/2024) diketahui sang istri merasa frustasi karena suaminya tidak rajin mandi, tidak mengganti pakaian, bahkan hanya sekali mandi dalam sebulan.

Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran hebat mengenai kebersihan diri suaminya. Ujar seorang psikolog di pusat keluarga di Agra.

Mandi

Hal ini menyebabkan sang istri merasa tidak nyaman dan enggan untuk melanjutkan hubungannya meskipun usia pernikahannya baru menginjak 40 hari.

Kasus ini mengundang banyak komentar dari netizen. Beberapa pihak mendukung keputusan sang istri. Namun ada juga yang berpendapat bahwa alasan perceraian mereka sangat sepele untuk sebuah perceraian.

Terlepas dari alasan yang sepele, kasus ini menjadi pengingat bagi setiap pasangan di seluruh dunia, bahwa menjaga kebersihan merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan untuk keberlangsungan dan kenyamanan bagi setiap pasangan.

(Leonardus Selwyn)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/483/3151541/kurap-cjQM_large.jpg
Langsung Pakai Baju Baru Akan Terkena Kurap, Mitos atau Fakta? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/483/2903041/pentingnya-mengajarkan-kebersihan-pada-anak-sejak-dini-begini-penjelasan-psikolog-9Qhhfr5rJG.jpg
Pentingnya Mengajarkan Kebersihan pada Anak sejak Dini, Begini Penjelasan Psikolog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/14/487/2901381/kebersihan-berpengaruh-pada-kesehatan-mental-seseorang-begini-penjelasan-psikolog-fZtj1moz7y.jpg
Kebersihan Berpengaruh pada Kesehatan Mental Seseorang, Begini Penjelasan Psikolog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/14/487/2901379/pakar-sarankan-masyarakat-tak-lalai-lakukan-pencegahan-penyakit-lewat-cuci-tangan-N8aHSrM37x.jpg
Pakar Sarankan Masyarakat Tak Lalai Lakukan Pencegahan Penyakit Lewat Cuci Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/04/483/2793032/dokter-ungkap-waktu-terbaik-mengganti-handuk-mandi-2ZOXg8VPE4.JPG
Dokter Ungkap Waktu Terbaik Mengganti Handuk Mandi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/330/3175268//wanita_sholat-kI6n_large.jpg
Larangan untuk Wanita selama Masa Iddah, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement