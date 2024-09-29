Influencer Bertubuh Gemuk Ini Bagikan Pengalaman Mengejutkan, Alami Body Shaming saat Liburan

INFLUENCER seringkali membagikan kegiatan bahkan pengalaman hidup mereka ke media sosial. Namun tidak semua influencer mengalami hal yang menyenangkan selama membuat konten. Salah satunya seperti yang dialami influencer bernama Gracie Bon.

Melansir dari vt.co Selasa (1/10/2024), Gracie Bon adalah seorang influencer bertubuh gemuk. Dia membuat heboh dunia maya setelah mengklaim dipermalukan karena tubuhnya saat mengunjungi taman hiburan Disneyland.

Penglaman yang dibagikan oleh influencer Gracie Bon ini tidak hanya mengundang empati, tetapi juga memicu perdebatan di kalangan netizen tentang body shaming.

"Saya mengalami body shaming selama kunjungan ke Disneyland, orang-orang terus memperhatikan tubuh saya, tapi itu justru membuat saya merasa istimewa, setiap orang memiliki tubuh yang berbeda dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan itulah yang menjadikan kita unik," ujar influencer sekaligus advokat untuk body positivity Gracie Bon.

Perdebatan ini menunjukkan bahwa isu body shaming masih menjadi masalah yang kompleks di kalangan masyarakat. Banyak orang merasa tertekan untuk memenuhi standar kecantikan orang lain.

Dari pengalaman influencer Garcie Bon di Disneyland, menjadi pengingat bagi kita semua tentang dampak kata-kata dan tidakan kita terhadap orang lain. Dengan meningkatnya kesadaran akan body positivity, diharapkan bahwa pengalaman ini akan jarang terjadi di kemudian hari.

(Leonardus Selwyn)