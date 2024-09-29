Nyerah Bayar Biaya Perawatan, Kebun Binatang Finlandia Kembalikan 2 Panda ke China

KEBUN Binatang Ahtari, Finlandia memutuskan mengembalikan koleksi pandanya ke China karena sudah tak sanggup membayar biaya perawatan yang kian mencekik leher.

Sejak dibawa pada tahun 2018, panda-panda tersebut telah diberikan banyak fasilitas dan pemeliharaan memadai.

Namun, mahalnya biaya pemeliharaan membuat pengelola kebun binatang memutuskan mengembalikan hewan menggemaskan itu ke negara asalnya.

Mengutip The Guardian, kebun binatang itu telah menghabiskan sekitar 8 juta euro (Rp135 miliar) untuk merawat dua panda raksasa, yakni Lumi dan Pyry sejak 2018.

Namun, akibat inflasi dan biaya pemeliharaan yang meningkat, kedua panda itu akhirnya dipulangkan ke China delapan tahun lebih awal dari jadwal yang semestinya.

Panda-panda ini dibawa ke Finlandia setelah perjanjian pelindungan antara Presiden China, Xi Jinping dan Finlandia. Perjanjian Finlandia berlaku selama 15 tahun, tetapi panda-panda akan menjalani karantina sebulan sebelum dikirim ke China.

"Kami telah menginvestasikan lebih dari 8 juta euro (Rp135 miliar) dan menanggung biaya tahunan 1,5 juta euro (Rp25 miliar) untuk pemeliharaan, termasuk biaya pelestarian ke China," ungkap Kepala Kebun Binatang Ahtari, Risto Sivonen.