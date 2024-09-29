Resep Tumis Ayam Brokoli ala Sissy Priscillia, Bisa Bikin Nambah Nasi

TAK jarang kita sering kali kehabisan ide untuk menyiapkan menu makanan rumahan yang lezat dan spesial, tapi juga simpel. Tak perlu khawatir, Anda bisa mencoba resep sederhana namun menggugah selera dari aktris cantik Sissy Priscillia yang satu ini.

Resep simple ini ialah tumis ayam brokoli yang bisa jadi lauk favorit keluarga. Tak cuma lezat, menu ini juga kaya akan protein dan vitamin yang juga baik untuk anak-anak.

Foto: Instagram @sysiio

Penasaran, bagaimana cara membuatnya? Yuk intip resepnya, dikutip dari akun Instagram pribadi Sissy, @sysiio, Minggu (29/9/2024)

Bahan-bahan :

250 gram ayam fillet

1 Brokoli

Bawang putih

Cabai Rawit (sesuai selera)

Bahan marinasi ayam:

1 sdm maizena

1 sdm kecap asin

3 sdm saus tiram

1/2 sdm gula