HOME WOMEN FOOD

Resep Tumis Ayam Brokoli ala Sissy Priscillia, Bisa Bikin Nambah Nasi

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |22:00 WIB
Resep Tumis Ayam Brokoli ala Sissy Priscillia
Resep Tumis Ayam Brokoli ala Sissy Priscillia (Foto: Instagram @sysiio)
A
A
A

TAK jarang kita sering kali kehabisan ide untuk menyiapkan menu makanan rumahan yang lezat dan spesial, tapi juga simpel. Tak perlu khawatir, Anda bisa mencoba resep sederhana namun menggugah selera dari aktris cantik Sissy Priscillia yang satu ini.

Resep simple ini ialah tumis ayam brokoli yang bisa jadi lauk favorit keluarga. Tak cuma lezat, menu ini juga kaya akan protein dan vitamin yang juga baik untuk anak-anak.

Foto: Instagram @sysiio
Foto: Instagram @sysiio

Penasaran, bagaimana cara membuatnya? Yuk intip resepnya, dikutip dari akun  Instagram pribadi Sissy, @sysiio, Minggu (29/9/2024)

Bahan-bahan :

  250 gram ayam fillet

  1 Brokoli

  Bawang putih

  Cabai Rawit (sesuai selera)

Bahan marinasi ayam:

  1 sdm maizena

  1 sdm kecap asin

  3 sdm saus tiram

  1/2 sdm gula

 

Halaman:
1 2
      
