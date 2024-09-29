TAK jarang kita sering kali kehabisan ide untuk menyiapkan menu makanan rumahan yang lezat dan spesial, tapi juga simpel. Tak perlu khawatir, Anda bisa mencoba resep sederhana namun menggugah selera dari aktris cantik Sissy Priscillia yang satu ini.
Resep simple ini ialah tumis ayam brokoli yang bisa jadi lauk favorit keluarga. Tak cuma lezat, menu ini juga kaya akan protein dan vitamin yang juga baik untuk anak-anak.
Penasaran, bagaimana cara membuatnya? Yuk intip resepnya, dikutip dari akun Instagram pribadi Sissy, @sysiio, Minggu (29/9/2024)
Bahan-bahan :
250 gram ayam fillet
1 Brokoli
Bawang putih
Cabai Rawit (sesuai selera)
Bahan marinasi ayam:
1 sdm maizena
1 sdm kecap asin
3 sdm saus tiram
1/2 sdm gula