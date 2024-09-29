Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Pallubasa, Kuliner Makassar yang Menggoyang Lidah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |07:57 WIB
Resep Pallubasa, Kuliner Makassar yang Menggoyang Lidah
Resep Pallubasa, Kuliner Makassar yang Menggoyang Lidah (Foto: Youtube Andins Kitchen)
A
A
A

PALLUBASA bisa dibilang merupakan salah satu kuliner khas Makassar yang paling populer, dan disukai masyarakat Indonesia. Makanan ini mirip dengan coto Makassar yang disajikan dengan kuah lezat dan kaya akan rempah.

Nah, di Jakarta sendiri, kuliner pallubasa bisa ditemukan di beberapa rumah makan terkenal. Warung tersebut cukup viral bahkan tak pernah sepi pengunjung.

Meski begitu, pallubasa sendiri bisa Anda buat di rumah dan tetap memberikan cita rasa yang lezat khas kuliner Makassar. Untuk membuatnya menjadi santapan nikmat, penting untuk mengikuti resepnya dengan benar agar pallubasa buatan rumah tetap mempertahankan rasanya yang autentik.

Penasaran bagaimana resep dan cara membuat pallubasa, kuliner Makassar yang lezat dan menggoyang lidah? Berikut resepnya, dikutip dari kanal YouTube, Andins Kitchen, Minggu (29/9/2024).

Bahan-bahan’

500 gr daging sapi *potong kecil

3 liter air

Secukupnya garam

Secukupnya kaldu bubuk

1 sdt gula merah sisir

1 sdm mata asam jawa kupas dilarutkan dengan 3 sdm air, remas dan buang bijinya

Bumbu halus :

13 siung bawang merah

8 siung bawang putih

Cabai merah keriting 

1/2 sdt kayu manis bubuk

12 butir cengkeh

1/2 sdt jinten bubuk

1 sdm ketumbar bubuk

1/4 sdt pala bubuk

6 sdm kelapa parut sangrai

1/2 sdt kunyit bubuk

Bumbu daun :

10 cm lengkuas, memarkan

10 cm jahe, memarkan

3 batang serai, memarkan

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/298/3189549//bakmi_gang_kelinci-fu7e_large.jpg
Berburu Kuliner, Ini 6 Spot Legendaris Jakarta untuk Liburan Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/298/3189120//kue-ZBkJ_large.jpg
Resep Kue Jahe Khas Natal yang Praktis untuk Camilan Hangat Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/298/3189034//bubur_ayam-BoNd_large.jpg
Bubur Ayam Dinobatkan sebagai Bubur Terbaik Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/298/3183810//durian-qxzO_large.jpg
Malaysia Kaji dan Proses Durian Jadi Buah Nasional  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/298/3181756//sate_marangi-0YJT_large.jpg
Resep Sate Maranggi yang Menang dalam Ajang Internasional di Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/298/3180357//chef-COBf_large.jpg
Chef Profesional di Kawasan Asia Adu Skill, Pamerkan Keahlian Kuliner Internasional
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement