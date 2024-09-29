Resep Pallubasa, Kuliner Makassar yang Menggoyang Lidah

PALLUBASA bisa dibilang merupakan salah satu kuliner khas Makassar yang paling populer, dan disukai masyarakat Indonesia. Makanan ini mirip dengan coto Makassar yang disajikan dengan kuah lezat dan kaya akan rempah.

Nah, di Jakarta sendiri, kuliner pallubasa bisa ditemukan di beberapa rumah makan terkenal. Warung tersebut cukup viral bahkan tak pernah sepi pengunjung.

Meski begitu, pallubasa sendiri bisa Anda buat di rumah dan tetap memberikan cita rasa yang lezat khas kuliner Makassar. Untuk membuatnya menjadi santapan nikmat, penting untuk mengikuti resepnya dengan benar agar pallubasa buatan rumah tetap mempertahankan rasanya yang autentik.

Penasaran bagaimana resep dan cara membuat pallubasa, kuliner Makassar yang lezat dan menggoyang lidah? Berikut resepnya, dikutip dari kanal YouTube, Andins Kitchen, Minggu (29/9/2024).

Bahan-bahan’

500 gr daging sapi *potong kecil

3 liter air

Secukupnya garam

Secukupnya kaldu bubuk

1 sdt gula merah sisir

1 sdm mata asam jawa kupas dilarutkan dengan 3 sdm air, remas dan buang bijinya

Bumbu halus :

13 siung bawang merah

8 siung bawang putih

Cabai merah keriting

1/2 sdt kayu manis bubuk

12 butir cengkeh

1/2 sdt jinten bubuk

1 sdm ketumbar bubuk

1/4 sdt pala bubuk

6 sdm kelapa parut sangrai

1/2 sdt kunyit bubuk

Bumbu daun :

10 cm lengkuas, memarkan

10 cm jahe, memarkan

3 batang serai, memarkan