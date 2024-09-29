Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Intip Harga Tas Popcorn Jennie BLACKPINK

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |19:30 WIB
Intip Harga Tas Popcorn Jennie BLACKPINK
Intip Harga Tas Popcorn Jennie BLACKPINK (Foto: Instagram @jennierubyjane)
JENNIE BLACKPINK baru-baru ini mengunggah sederet potret terbarunya di Instagram, @jennierubyjane. Pelantun lagu hits Solo ini, sebagai idol dan fashionista papan atas memang  selalu tampil memukau dan mencuri perhatian netizen dan fans. 

Salah satunya momen saat Jennie tampil nyentrik dan unik dengan outfit yang kece. Nampak sahabat Lisa, Rose dan Jisoo BLACKPINK itu memukau dengan kemeja putih transparan yang dipadukan short pants dan stocking berwarna orange.

Dari foto tersebut, Jennie nampak berpose di tengah jalanan sembari memegang rambutnya. Tak cuma outfit Jennie yang jadi sorotan, tas yang ia kenakan pun ikut menyita perhatian para penggemarnya.

Bagaimana tidak, tas milik wanita 28 tahun ini begitu unik dengan bentuk cup berisikan popcorn. Mengutip akun Instagram, @blackpinks.style4, Minggu (29/9/2024) tas popcorn tersebut merupakan keluaran brand fashion, Chanel yakni model seri Popcorn Minaudiere Bag.

Foto: Instagram, @blackpinks.style4,
Foto: Instagram, @blackpinks.style4,

Tas tersebut benar-benar mirip seperti cup berisikan berondong jagung yang nyaris tumpah. Cup tersebut memiliki motif garis-garis berwarna hitam dan putih dengan logo Chanel di atasnya.

Meski berukuran kecil, tas popcorn milik Jennie BLACKPINK ini dibanderol dengan harga yang tak main-main. Tas tersebut dijual seharga mobil yakni USD 26 ribu atau setara dengan Rp392 juta.

 

