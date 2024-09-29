Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Bali Fashion Trend Jadi Wadah Terbuka untuk Desainer Pemula

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |17:35 WIB
Bali Fashion Trend Jadi Wadah Terbuka untuk Desainer Pemula
Bali Fashion Trend Jadi Wadah Terbuka untuk Desainer Pemula (Foto: MPI/ Wiwie)
A
A
A

BALI  Fashion Trend selalu sukses memberikan warna tersendiri setiap tahunnya. National Chair Indonesian Fashion Chamber (IFC) Lenny Agustin mengungkapkan, BFT memiliki goals alias pencapaian yang berbeda dari event-event fashion nasional lainnya.

Menurutnya, BFT yang digelar tiap tahunnya memiliki pangsa pasar yang lebih luas. Sehingga, para desainer yang terlibat bisa lebih memperbesar jangkauan marketnya.  

“Selain sustain-nya, kita harus pikirin pangsa pasar yang Bali ya. Mungkin pasarnya agak beda dari yang mungkin di Jakarta atau berbagai kota,” ujar Lenny, saat diwawancara di sela-sela gelaran BFT 2024 yang digelar di di TS Suites Seminyak dari tanggal 27 hingga 29 September 2024.

Bali fashion trend 2024 (Foto: MPI/ Wiwie)
Bali fashion trend 2024 (Foto: MPI/ Wiwie)

Selain itu, diungkapkan oleh Ketua Panitia BFT 2024, Dwi Iskandar. Ia menyebut, Bali Fashion Tren menjadi salah satu ajang fashion tahunan yang paling ditunggu-tunggu di Bali. Terlebih lokasinya yang cukup strategis karena kerap digelar di TS Suites Seminyak.

 “BFT tuh sudah menjadi event yang ditunggu-tunggu setiap tahun. Tapi kalau yang melekat di BFT tuh melekatnya di TS Suites Seminyak ini,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
