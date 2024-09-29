Eksis Setiap Tahun, Lenny Agustin: Bali Fashion Trend Jadi Ajang Tes Market Internasional

Eksis Setiap Tahun, Bali Fashion Trend Jadi Ajang Tes Market Internasional (Foto: MPI/ Wiwie)

GELARAN Bali Fashion Trend selalu sukses memberikan warna tersendiri setiap tahunnya. Di 2024 ini, BFT digelar di di TS Suites Seminyak dari tanggal 27 hingga 29 September 2024.

National Chair Indonesian Fashion Chamber (IFC) Lenny Agustin mengungkapkan, BFT memiliki goals alias pencapaian yang berbeda dari event-event fashion nasional lainnya.

Pasalnya, ia menilai perhelatan BFT yang digelar tiap tahunnya memiliki pangsa pasar yang lebih luas. Sehingga, para desainer yang terlibat bisa lebih memperbesar jangkauan market mereka.

Bali fashion trend 2024 (MPI/Wiwie)

“Selain sustain-nya, kita harus pikirin pangsa pasar yang Bali ya. Mungkin pasarnya agak beda dari yang mungkin di Jakarta atau berbagai kota,” ujar Lenny, saat diwawancara di TS Suites Seminyak, baru-baru ini.

“Jadi temen-temen mungkin agak lebih menampilkan koleksi-koleksi yang sesuai dengan Bali, yang lebih ke resort wear,” imbuhnya.

Lenny melanjutkan, sepanjang perjalanannya, salah satu koleksi yang paling ditunggu-tunggu di perhelatan BFT adalah koleksi resort wear.