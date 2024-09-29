Resort Wear dari Tenun Nggoli Khas NTB Mejeng di Bali Fashion Trend 2024

PERHELATAN Bali Fashion Trend (BFT) 2024 yang digelar di di TS Suites Seminyak dari tanggal 27 hingga 29 September 2024, turut menampilkan warna-warni koleksi resort wear dengan sentuhan wastra Nusantara.

Salah satunya, yakni koleksi busana dari Tenun Nggoli, khas dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Lantas, apa pesona dan daya tarik dari koleksi satu ini? Berikut ulasannya. Tenun Nggoli merupakan tenun khas dari Bima, salah satu pusat tenun di NTB, memiliki keunikan tersendiri.

Bahannya terasa sejuk di saat panas dan hangat di cuaca dingin, serta ringan dan lembut, menjadikannya pilihan sempurna untuk resort wear. Warna-warna cerah tenun ini juga mencerminkan semangat dari tema yang diangkat.

Foto: MPI/Wiwie

Melalui program ini, Dekranasda NTB memberi ruang bagi desainer muda yang tergabung dalam Inkubasi Fashion Batch 2 untuk berani tampil dan menuangkan kreativitasnya di kancah fashion nasional.