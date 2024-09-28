Patricia Gouw Lahirkan Anak Pertama, Jalani Persalinan di Thailand

KABAR bahagia datang dari model sekaligus presenter Patricia Gouw. Dia baru saja melahirkan anak pertama berjenis kelamin perempuan. Patgouw diketahui menjalani proses persalinan di Thailand.

Kabar bahagia itu pertama kali dibagikannya melalui unggahan di Instagram pribadinya. Dia membagikan tiga potret momen hangat bersama sang suami, Daniel Bertoli serta putri mereka yang diberi nama Zoe.

Zoe tampak tertidur lelap saat berada dalam dekapan ibunya. Sementara Daniel tampak semringah saat menatap wajah putrinya yang begitu menggemaskan hingga ingin menciumnya. Tak banyak informasi soal kelahiran Zoe yang dibagikan oleh Patgouw. Sehingga, belum diketahui secara pasti waktu kelahiran Zoe.

Patgouw hanya mengungkap rasa bahagia dan penuh suka cita saat menyambut kelahiran anak pertamanya dimana menjadi salah satu doanya yang dikabulkan oleh Tuhan.

"Doa novena-ku telah terkabulkan exactly a month ago. Hi Aunties, Uncles, OmTy, OTe Zoe is here! It wasn’t an easy journey, but we made it through," tulis Patricia Gouw dalam keterangan unggahan di Instagram @patriciagouw, Sabtu (28/9/2024).

Unggahan itu pun ramai dikomentari oleh rekan artis yang mengucapkan selamat serta mendoakan yang terbaik untuk Patgouw serta putrinya yang baru lahir.

Patricia Gouw baru melahirkan anak pertama. (Foto: Instagram @patriciagouw)

"Yeay selamat sayang," tulis Rossa.