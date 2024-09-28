Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Sapa Penggemar di Indonesia, Wi Ha Jun Terpesona Senyum Fans Berhijab

Rizky Pradita Ananda , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |22:39 WIB
Sapa Penggemar di Indonesia, Wi Ha Jun Terpesona Senyum Fans Berhijab
Wi Ha Jun sapa penggemar di Indonesia. (Foto: Okezone/Pradita Ananda)
A
A
A

WI Ha Jun sukses menggelar fan meeting pertamanya di Indonesia bertajuk 'A Wively Day' pada Sabtu (28/9/2024). Membuka acara, Wi Ha Jun langsung menyapa para penggemarnya dengan suara merdunya menyanyikan lagu ballad Not This One. Dia bahkan sempat turun dari panggung dan berkeliling demi membagi-bagikan bunga mawar langsung kepada fans di barisan bagian depan. 

Setelah bernyanyi dan membagikan bunga-bunga mawar, Lee Jong Hoon sebagai pemandu acara mengajak pemeran Cho Do Il dalam drama hits Little Women tersebut untuk chit chat dengan para penggemarnya. 

“Kunjungan pertama kalinya ke Indonesia tapi waktunya kan singkat, kira-kira apa sih yang paling berkesan buat Wi Ha Jun sejauh ini,” kata Lee Jong Hoon. 

Dengan sigap, Wi Ha Jun mengaku ada tiga hal yang membuatnya sangat terkesan. Pertama ternyata yakni onde-onde, salah satu kue jajanan pasar tradisional dan juga buah-buahan tropis yang ada di Indonesia. 

Wi Ha Jun sapa penggemar di Indonesia. (Foto: Okezone/Pradita Ananda)
Wi Ha Jun sapa penggemar di Indonesia. (Foto: Okezone/Pradita Ananda)

“Yang berkesan, pertama saya makan onde-onde dan buah-buahan Indonesia,” ujar Wi Ha Jun. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/194/3060820/wonyoung_ive-hGaY_large.jpg
Potret Wonyoung IVE yang Ditunjuk Jadi Model Baru Tommy Jeans
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/612/3027536/bagi_bagi_freebies-SWqD_large.jpg
Penggemar Byeon Woo Seok Berbagi Hadiah di Fan Meeting Jakarta, Ada yang Siapkan 1.000 buah Freebies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/26/205/2820542/5-fakta-menarik-konser-suga-bts-di-ice-bsd-yang-dimulai-hari-ini-fUEskMAuEI.jpg
5 Fakta Menarik Konser Suga BTS di ICE BSD yang Dimulai Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/09/205/2795605/lagu-duet-suga-bts-dan-iu-dominasi-chart-oricon-6ks1axODfG.jpg
Lagu Duet Suga BTS dan IU Dominasi Chart Oricon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/17/205/2729013/wow-baru-rilis-album-candy-nct-dream-rajai-tangga-lagu-itunes-dunia-oBgmvisRJB.jpg
Wow! Baru Rilis, Album Candy NCT DREAM Rajai Tangga Lagu iTunes Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/06/205/2721984/tampil-formal-dpr-ian-bikin-penonton-konser-the-regime-world-tour-jakarta-histeris-Rd4tAyDh6s.jpg
Tampil Formal, DPR Ian Bikin Penonton Konser The Regime World Tour Jakarta Histeris
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement