Sapa Penggemar di Indonesia, Wi Ha Jun Terpesona Senyum Fans Berhijab

WI Ha Jun sukses menggelar fan meeting pertamanya di Indonesia bertajuk 'A Wively Day' pada Sabtu (28/9/2024). Membuka acara, Wi Ha Jun langsung menyapa para penggemarnya dengan suara merdunya menyanyikan lagu ballad Not This One. Dia bahkan sempat turun dari panggung dan berkeliling demi membagi-bagikan bunga mawar langsung kepada fans di barisan bagian depan.

Setelah bernyanyi dan membagikan bunga-bunga mawar, Lee Jong Hoon sebagai pemandu acara mengajak pemeran Cho Do Il dalam drama hits Little Women tersebut untuk chit chat dengan para penggemarnya.

“Kunjungan pertama kalinya ke Indonesia tapi waktunya kan singkat, kira-kira apa sih yang paling berkesan buat Wi Ha Jun sejauh ini,” kata Lee Jong Hoon.

Dengan sigap, Wi Ha Jun mengaku ada tiga hal yang membuatnya sangat terkesan. Pertama ternyata yakni onde-onde, salah satu kue jajanan pasar tradisional dan juga buah-buahan tropis yang ada di Indonesia.

Wi Ha Jun sapa penggemar di Indonesia. (Foto: Okezone/Pradita Ananda)

“Yang berkesan, pertama saya makan onde-onde dan buah-buahan Indonesia,” ujar Wi Ha Jun.