Viral Truk Hilang Kendali hingga Nyangkut di Atap Rumah, Netizen: Lengah Dikit Salah Parkir!

MEDIA sosial dihebohkan dengan sebuah truk besar tersangkut di atap rumah warga. Diyakini sopir truk tersebut kehilangan kendali hingga membuat kendaraan besar tersebut keluar dari jalur dan terparkir di atas rumah warga.

Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @lowslowmotif yang diambil dari sebuah media China, chinese_news. Meski tak lengkap, video tersebut memperlihatkan sebuah truk berukuran cukup besar tergantung di atap rumah.

Terlihat seluruh bagian truk itu tersangkut di atap rumah dengan bentuk L tersebut. Bagian kepala truk tergantung, sementara bak truk terparkir di atap rumah warga yang membuat atapnya alami kerusakan. Berdasarkan keterangan unggahan, truk ini disebutkan salah parkir hingga memasuki area perumahan.

Kendati begitu, belum diketahui secara pasti alasan peristiwa ini bisa terjadi dan di mana lokasi kejadian tersebut. Video tersebut langsung mendapatkan perhatian dari warganet yang memberikan beragam komentar. Banyak yang merasa heran dengan peristiwa ini. Namun tak sedikit yang menyebutkan bahwa bangunan rumah ini memiliki kondisi yang kokoh.

Truk nyangkut di atap rumah warga. (Foto: Instagram @lowslowmotif)

"Lengah dikit salah parkir," tulis @man***.