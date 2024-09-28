Evelyn Deciana Rilis Buku Misteri Mimpi, Ungkap Makna Bunga Tidur dari Perspektif Psikologi dan Budaya

MIMPI sering kali dianggap sebagai bunga tidur yang terkadang sering diabaikan. Banyak orang merasa ragu mendalami arti mimpi mereka lantaran dianggap sebagai hal yang tabu dan tak masuk akal.

Padahal, menganalisa mimpi merupakan langkah tepat dan bisa mengarah pada psikologi seseorang. Mimpi bisa menjadi tanda bagaimana seseorang menghadapi trauma ataupun emosi-emosi yang tak terluapkan. Hal ini dibahas dalam buku Misteri Mimpi: Perspektif Psikologi dan Budaya karya penulis Evelyn Deciana.

Buku ini bisa menjadi angin segar bagi masyarakat untuk memahami bahwa mimpi bisa berkaitan dengan kondisi psikologi mereka.

“Kalau misalnya kita datang ke psikolog atau psikiater dan bercerita, kadang itu bingung mau ngomong apa. Dari menceritakan mimpi, itu bisa lari kemana-kemana. Mimpi itu merupakan simbol. Karena sebenarnya mimpi itu adalah pesan dari bawah sadar dan atas sadar,” kata Evelyn kepada MNC Portal Indonesia, di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024).

Dalam buku ini, Evelyn mengupas tentang jenis dan makna dari mimpi-mimpi yang mungkin kerap dirasakan banyak orang. Mimpi yang selama ini dianggap sebagai bunga tidur ternyata memiliki maksud lebih bahkan bisa mengarah pada trauma seseorang.