Khabib Nurmagomedov Perdana ke Indonesia, Bikin Semangat Generasi Muda

JUARA Ultimate Fighting Championship (UFC), Khabib Nurmagomedov perdana hadir di Indonesia dan disambut hangat masyarakat Tanah Air. Kehadiran Khabib di Jakarta ini turut untuk menghadiri kegiatan Kahforward yang diselenggarakan oleh Kahf pada 28-29 September 2024 di Indonesia Arena, GBK, Jakarta.

Khabib hadir dan turut berbincang-bincang mengenai perjalanan hidupnya yang kerap menjadi panutan dan inspiratif anak muda. Dalam kesempatan ini, Khabib juga berbagi pesan mengenai semangat hidup, hingga menjaga koneksi dengan Sang Pencipta.

“Ketika kamu terkenal ketika kamu seorang juara, kamu harus memiliki agama di dalam hatimu itu. Saya selalu berjuang untuk diri saya setiap harinya,” kata Khabib dalam acara Kahforward, Sabtu (28/9/2024).

Selain itu, Khabib juga membahas perihal bagaimana dirinya selalu bangkit saat berada di posisi sulit dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan Khabib ini yang membuatnya tak hanya tanggung secara fisik, tapi juga mental dan iman.

Hal itu lah yang membuat dirinya bangak diidolakan anak muda di Indonesia dan ingin meniru jejak Khabib yang begitu inspiratif. Dalam momennya di Kahforward ini, pria 36 tahun itu turut memberikan pesan dan semangat untuk anak muda dalam menjalani tantangan kehidupan.

Khabib Nurmagomedov berkunjung ke Indonesia. (Foto: Okezone/Annastasya Rizqa)

“Kadang hal baik dan hal buruk akan terjadi pada dirimu. Itu tidak mudah. Kita harus kembali kepada Allah SWT dan mengatur emosi kita sebagai manusia,” tutur Khabib.

Di acara Kahforward sendiri, para hadirin begitu antusias apalagi bisa bertemu langsung dengan sosok Khabib Nurmagomedov yang turut membagikan cerita dan bagaimana cara dirinya menjalani kehidupan dengan tetap taat beribadah sebagai seorang Muslim.

Sementara itu, program Kahforward #LangkahBerdampak menjadi sebuah inisiatif yang sejalan dengan pilar-pilar Community & Brotherhood, Invention & Technology, dan Better Lifestyle. Kahforward menunjukan bahwa pemuda Indonesia dapat menginspirasi masyarakat untuk berani mengambil langkah nyata melalui #LangkahBerdampak.