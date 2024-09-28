Andrew Andika Terjerat Kasus Narkoba, Begini Kondisi Terbarunya

ANDREW Andika masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut usai diamankan terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba di Polres Metro Jakarta Barat.

Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Chandra Mata Rohansyah membeberkan kondisi terkini Andrew Andika setelah diamankan di Kawasan Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 26 September 2024.

"Kondisinya dalam keadaan sehat. (Saat penangkapan) Kooperatif semua," ujar Chandra Mata kepada wartawan di kantornya har ini.

Suami dari Tengku Dewi Putri ini diringkus bersama empat temannya di dua tempat berbeda.

Andrew Andika ditangkap polisi karena kasus narkoba. (Foto: Instagram @andrewandika)

"Penangkapan di dua tempat di Bogor itu di sebuah tempat tinggal dan di hotel kawasan Jakarta Selatan. Terhadap AA, saat ini ada di Polres Jakbar untuk memberikan keterangan lebih lanjut," tutur Chandra.

Chandra mengaku belum bisa menjelaskan lebih detail hasil tes urine yang dari Andrew Andika dan keempat pelaku lainnya. Ini karena penyidik masih mendalami keterangan para pelaku untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

"Kami akan melakukan pendalaman nanti akan kami sampaikan lebih lengkap saat rilis," katanya.

(Leonardus Selwyn)