HOME WOMEN LIFE

Keseruan MotoGP Mandalika 2024, Pembalap Adu Cepat dengan Becak Motor

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |21:00 WIB
Keseruan MotoGP Mandalika 2024, Pembalap Adu Cepat dengan Becak Motor
Keseruan para pembalap jelang MotoGP Mandalika. (Foto: ist)
A
A
A

AJANG olahraga internasional MotoGP Indonesia 2024 kembali digelar di Mandalika International Street Circuit, Nusa Tenggara Barat. Aksi penuh keseruan mewarnai Mandalika dan mencuri perhatian netizen.

Salah satunya momen saat pembalap dari klub Red Bull Energy Drink. Mereka menghadirkan balapan becak yang seru dan penuh aksi dan turut memeriahkan event MotoGP ini. Mereka ialah Pedro Acosta dari Red Bull GASGAS Tech 3 dan Jorge Martin dari Prima Pramac Racing. 

Biasanya melesat dengan motor tercepat di dunia, kini akan berlomba menggunakan becak motor tradisional Indonesia. Dalam balapan becak motor ini, para rider adu kecepatan mengambil bahan masakan dari warung-warung kecil dan memberikannya kepada chef untuk menyajikan plecing kangkung, khas Pulau Lombok. 

Mereka bersaing memperebutkan sepiring plecing kangkung yang lezat, sembari menikmati indahnya pemandangan alam di Mandalika. Hal ini menunjukkan bahwa Red Bull bukan hanya soal adu cepat, namun juga tentang menikmati aktivitas dengan semangat dan energi, kapan saja dan di mana saja.

“Anda tahu, saya selalu sangat kompetitif, tetapi sayangnya untuk yang ini dia mengalahkan saya. Tapi itu sangat menyenangkan, dan saya yakin sejak awal bahwa (becak) motor ini akan menantang," ujar Jorge Martin, pemimpin klasemen MotoGP.

Keseruan para pembalap jelang MotoGP Mandalika. (Foto: ist)
Keseruan para pembalap jelang MotoGP Mandalika. (Foto: ist)

Halaman:
1 2
      
