Psikolog Sebut Pelaku Kejahatan Seksual Harus Dihukum Mati, Ini Alasannya!

TERSEBARNYA video syur antara guru dan siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Gorontalo meramaikan jagat dunia maya. Video asusila berdurasi 5.48 menit tersebut, memperlihatkan tindakan asusila seorang guru bersama anak muridnya.

Rupanya, pelaku berinisial DH (57) memanfaatkan siswinya yang seorang yatim piatu. Mereka melakukan adegan tidak pantas dalam video, bahkan korban masih menggunakan seragam sekolah. Psikolog Klinis Meity Arianty menyoroti kasus video syur antara guru dan siswi di Gorontalo.

Meity menegaskan apapun alasan dan pembelaan dari guru tersebut, pelaku sudah mencoreng nama baik pendidik.

"Ini yang dilakukan guru tersebut, apapun alasannya dan apapun pembelaannya, guru seperti ini sudah mencoreng wajah guru yang seharusnya dihargai dan dijadikan suri tauladan, sehingga hukuman berat sangat diperlukan," ujar Meity saat dihubungi MNC Portal melalui pesan singkat, Sabtu (28/9/2024).

Viral video porno guru dan murid di media sosial. (Ilustrasi: Freepik)

"Saya selalu setuju jika pelaku kekerasan seksual apalagi pemerkosaan sampai pembunuhan di hukum mati," katanya.